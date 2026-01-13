Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Herkes yumurta ve peynir tercih etmiyor... Dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç kahvaltı alışkanlıkları!

        Herkes yumurta ve peynir tercih etmiyor... Dünyanın dört bir yanından birbirinden ilginç kahvaltı alışkanlıkları!

        Kahvaltı denince aklınıza hâlâ peynir, zeytin ve yumurta geliyorsa, dünyada bu öğünün ne kadar farklı yorumlandığını öğrenince şaşırabilirsiniz. Bazı ülkelerde kahvaltı çorbayla, bazılarında ise baharatlı et yemekleriyle yapılıyor. Kültürden kültüre değişen bu alışkanlıklar, sofraların da ne kadar renkli olabileceğini gösteriyor. İşte detaylar!

        Giriş: 13.01.2026 - 08:00 Güncelleme: 13.01.2026 - 08:00
        1

        Günün en önemli öğünü olarak görülen kahvaltı, her ülkede aynı anlamı taşımıyor. Kimileri için hafif bir kahve molası olan bu öğün, kimileri içinse oldukça doyurucu bir ziyafet. Dünyanın dört bir yanındaki ilginç kahvaltı alışkanlıklarını sizin için derledik. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        FRANSA: SADELİĞİN ZARAFETİ

        Fransız kahvaltıları genellikle oldukça sade. Tereyağlı kruvasan, baget ekmek ve reçel en yaygın seçenekler arasında. Peynir ve yumurta çoğu zaman kahvaltıdan ziyade günün ilerleyen saatlerinde tercih ediliyor. Kahve ise bu sade sofranın vazgeçilmez tamamlayıcısı.

        3

        ETİYOPYA: EKŞİ MAYALI EKMEKLE BAŞLAYAN SABAH

        Etiyopya’da kahvaltı, “injera” adı verilen ekşi mayalı ekmek etrafında şekilleniyor. Bu ekmek, baharatlı sebze veya bakliyat yemekleriyle birlikte tüketiliyor. Kahvaltının ardından içilen geleneksel Etiyopya kahvesi ise adeta bir ritüel niteliği taşıyor.

        4

        İNGİLTERE: KAHVALTIDA ADINA YAKIŞIR BİR “TAMLIK”

        İngiliz kahvaltısı denince akla gelen “full English breakfast”, adeta küçük bir öğle yemeğini andırıyor. Sosis, pastırma, yumurta, mantar, domates ve fasulye gibi birçok farklı ürün tek tabakta buluşuyor. Özellikle hafta sonları tercih edilen bu kahvaltı, uzun süre tok tutmasıyla biliniyor.

        5

        MEKSİKA: BAHARATLI VE DOYURUCU BAŞLANGIÇ

        Meksika’da kahvaltı genellikle günün diğer öğünleri kadar iddialı. Mısır tortillası, fasulye püresi, yumurta ve acı soslarla hazırlanan “chilaquiles” en yaygın kahvaltı yemeklerinden biri. Sabah saatlerinde bile baharatlı ve sıcak tatların tercih edilmesi, Meksika mutfağının karakteristik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

        6

        JAPONYA: PİRİNÇ, BALIK VE ÇORBA ÜÇLÜSÜ

        Japonya’da kahvaltı genellikle hafif ama besleyici öğelerden oluşuyor. Buharda pişmiş pirinç, ızgara balık ve miso çorbası sabah sofralarının başrolünde. Yanında turşu sebzeler ve deniz yosunu da sıkça tüketiliyor. Batı tipi tatlı kahvaltılardan oldukça uzak olan bu alışkanlık, Japonların dengeli beslenme anlayışının bir yansıması olarak görülüyor.

