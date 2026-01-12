Habertürk
Habertürk
        Münevver Karabulut'un amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

        Münevver Karabulut’un amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

        İstanbul'da 17 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi yeni yıla acı bir haberle girdi. Balıkesir'in Susurluk ilçesi İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Münevver Karabulut'un yengesi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye yaralı olarak kaldırılan iki kişiden biri olan Münevver'in babası Süreyya Karabulut'un ağabeyi Hüseyin Karabulut ise kurtarılamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:46
        Karabulut ailesinin acı günü
        Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü kan donduran bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda acı bir haberle sarsıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Karabulut ailesini yasa boğan kaza yeni yılın ilk gününde meydana geldi.

        TRAFİK KAZASI İHBARI

        Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine varıldığında, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.

        YENGESİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        TÜRKİYE BU CİNAYETİ KONUŞMUŞTU

        Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü Bahçeşehir’de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmişti. Cinayetten altı ay sonra teslim edilen katil zanlısı Cem Garipoğlu, cezaevinde beş yıl sonra intihar etmişti. Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili kamuoyunda uzun süre tartışmalar yaşanmış, ölmediğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından, Garipoğlu ailesine ait ortaya çıkan “kanlı koltuk” görüntülerinden sonra Cem Garipoğlu’nun mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.

