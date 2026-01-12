Münevver Karabulut’un amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Bahçeşehir’de 3 Mart 2009 günü kan donduran bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda acı bir haberle sarsıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Karabulut ailesini yasa boğan kaza yeni yılın ilk gününde meydana geldi.

TRAFİK KAZASI İHBARI

Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine varıldığında, 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü.

YENGESİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası ve babası Süreyya Karabulut’un ağabeyi olduğu öğrenilen Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

REKLAM

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı Hüseyin Karabulut ve Navruza Mavlonova, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, daha sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut, Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.