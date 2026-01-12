Habertürk
        Bursa haberleri: Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!

        Bursa'da, Ahmet Y., şişe ile eşinin başına vurup, darp ettikten sonra tabanca ile ateş açtı. Yaralı kadın ile 10 yaşındaki kızı camiye sığınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Anne Sevinç Y.'ye ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:05
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Bursa'da yürek yakan olay, sabah saat 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan sitede, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

        ŞİŞE İLE EŞİNİN BAŞINA VURDU

        DHA'daki habere göre Ahmet Y. ile eşi Sevinç Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Y., şişe ile eşinin başına vurarak yaralayıp, darp etti.

        SİLAHLA EŞİNE ATEŞ AÇTI

        Ahmet Y. daha sonra 10 yaşındaki kızını da yanına alıp, evden çıkmaya çalışan Sevinç Y.'ye evin içinde tabanca ile ateş açtı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kurşunların isabet etmediği Sevinç Y. ile kızı, sitenin yakınındaki Edebali Camii'ne sığınırken; o anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İLK MÜDAHALEYİ CEMAAT YAPTI

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı Sevinç Y. ile kızı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ZANLI EVDE GÖZALTINA ALINDI

        Sevinç Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. evinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
