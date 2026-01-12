Habertürk
        Nebahat Çehre'den ölüm korkusu ve vasiyet itirafı: Herkes rahat etsin

        Nebahat Çehre, vasiyetini hazırladı

        Nebahat Çehre, ölüm korkusu ve vasiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Herkes benden sonra rahat etsin"

        Giriş: 12.01.2026 - 09:04 Güncelleme: 12.01.2026 - 09:24
        81 yaşındaki Nebahat Çehre, oyunculuk kariyerine, 1961'de Göksel Arsoy ile Leyla Sayar'ın başrollerini paylaştığı 'Yaban Gülü' ile başladı. Çehre, 64 yıllık kariyerinde; sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 110 yapımda rol aldı.

        Katıldığı bir programda; 2011 - 2014 arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm sahnesini ilk kez izleyen Nebahat Çehre, bir itirafta bulundu.

        "ÖLÜMDEN KORKTUĞUM İÇİN RAHMETLİ ANNEME SON KEZ BAKAMADIM"

        "Muhteşem Yüzyıl'daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlemedim" diyen Nebahat Çehre, ölümden korktuğunu şu sözlerle itiraf etti: Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum.

        VASİYETİ HAZIR

        Ölümden korkmasına rağmen hayatın gerçeklerini göz ardı etmediğini belirten Nebahat Çehre, annesinin vefatının ardından vasiyetini hazırladığını açıkladı.

        "HERKES BENDEN SONRA RAHAT ETSİN"

        Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını belirten Nebahat Çehre, vasiyetini yazma nedenini; "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım" sözleriyle dile getirirken içeriği konusunda bir açıklamada bulunmadı.

        #Nebahat Çehre
