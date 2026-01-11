İstanbul'da okullara kar tatili! Hangi illerde okullar kar tatili? (12 Ocak 2026)

İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.

Meteorolojik verilere göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle kentteki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Karar kapsamında resmî ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları da tatil edildi.

Yetkililer, 12 Ocak Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulacağını bildirdi.

8 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN ANNELER İZİNLİ SAYILACAK

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubunun sağlık, emniyet ve karla mücadele alanlarında görev yapan birimleri kapsamadığı belirtildi.

Ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL Ankara Valiliği, taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi. ADANA Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. ELAZIĞ Elazığ'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı. TEKİRDAĞ Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi. MALATYA Malatya'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini bildirdi.

Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de bugün trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.

KAYSERİ Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışından dolayı oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak tarihinde eğitime 1 gün ara verileceği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacak. YOZGAT Yozgat Valiliği, bugün Yozgat il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde hâlihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" denildi.

TUNCELİ Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. REKLAM KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. SİNOP Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi. Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi. SİVAS Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL Bingöl'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının aşırı buzlanmaya ve yüksek kesimlerde çığ riskine yol açabileceği yönünde meteorolojik tahminlerin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12 Ocak Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi. DİYARBAKIR ÇERMİK Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle bugün, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. KOCAELİ Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, daha önce taşımalı eğitime ara verildiği ancak son meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artacağının değerlendirilmesi üzerine kent genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) bugün eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) de idari izinli sayılacağı kaydedildi. MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin gece saat 24.00 ile bugün saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. ADIYAMAN'IN 3 İLÇESİNDE KAR TATİLİ Adıyaman’ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini artırdığı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak 12 Ocak Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Adıyaman Valiliği, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi. SAKARYA Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime1 gün ara verildi. Valiliğin N sosyal hesabından yapılan açıklamada, bugün il genelinde beklenen yağışın, yer yer yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı, buzlanma ve don hadisesi görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği belirtildi. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında il genelinde üniversiteler hariç, resmi, özel tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokula ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği ifade edildi.

Öte yandan, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. YALOVA Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Hülya Kaya, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır." Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.