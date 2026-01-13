ABD Dışişleri Bakanlığı paylaştı: 100 binden fazla vize iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2025'te yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte ABD'nin göçmenlik ve vize politikalarında belirgin bir sıkılaşma süreci başladı. Yönetim, hem ülkeye girişleri hem de ülkede bulunan yabancıların statülerini daha yakından denetlemeye yönelik bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi.
Bu kapsamda vize başvurularında güvenlik taramaları genişletildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle öğrenci, ziyaretçi ve geçici çalışma vizeleri için sosyal medya incelemelerini daha kapsamlı hale getirdi. Başvuru sahiplerinin geçmiş paylaşımları, siyasi faaliyetleri ve kamuoyuna açık beyanları, "ulusal güvenlik" ve "ABD dış politikasına uyum" gerekçeleriyle değerlendirme kriterleri arasına alındı.
Trump yönetimi ayrıca, vize iptallerini ve sınır dışı uygulamalarını artırdı. Yetkililer, vize süresini aşanlar, sabıka kaydı bulunanlar ya da ABD yasalarını ihlal ettiği değerlendirilen kişiler için daha hızlı iptal ve sınır dışı edilme süreçleri başlattı. Bu dönemde, geçerli vizesi bulunan bazı kişilerin de sınır dışı edilmesi dikkat çekti.
Göçmenlik politikalarındaki sertleşme, Green Card sürecini de etkiledi. Milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card başvuruları bu sene uzun süre ertelenirken Aralık ayında başvuruların durdurulduğu açıklandı.
Bunlara ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Sürekli Denetim Merkezi (Continuous Vetting Center) ile ülkede bulunan yabancıların statülerinin başvuru sonrası da izlenmesi hedeflendi. Böylece, vize alındıktan sonra dahi kişilerin geçmişi ve faaliyetleri düzenli olarak denetlenebilir hale geldi.
Uzmanlara göre bu adımlar, Trump yönetiminin göçmenlik politikasında önleyici, caydırıcı ve güvenlik odaklı bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.