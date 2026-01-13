Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı paylaştı: 100 binden fazla vize iptal edildi | Dış Haberler

        ABD Dışişleri Bakanlığı paylaştı: 100 binden fazla vize iptal edildi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2025'te Trump'ın göreve başlamasından bu yana 100 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu sayının yeni bir rekor olduğunu belirtirken, 2024'e kıyasla ret oranının yüzde 150 arttığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 13.01.2026 - 11:48 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın geçen yıl göreve başlamasından bu yana 100 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu sayının yeni bir rekor olduğunu belirtirken, kararın Trump yönetiminin sert göç politikası kapsamında alındığını vurguladı.

        Vizelerin bu ölçekte iptal edilmesi, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte başlatılan kapsamlı göçmenlik uygulamalarının yansıması olarak değerlendirildi. Bu süreçte, geçerli vizesi bulunan bazı kişiler de dahil olmak üzere tarihte benzeri görülmemiş sayıda göçmen sınır dışı edildi. Yönetim ayrıca vize politikalarını da sıkılaştırdı; sosyal medya taramalarını artırdı ve güvenlik incelemelerini genişletti.

        REKLAM

        ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadar 100 binden fazla vizeyi iptal etti. Bunlar arasında yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi ve ABD kolluk kuvvetleriyle suç faaliyetleri nedeniyle temas yaşamış kişilere verilen 2 bin 500 özel nitelikli vize de bulunuyor. Amerika'yı güvende tutmak için bu suçluları sınır dışı etmeye devam edeceğiz."

        "GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 150 ARTIŞ"

        Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, vize iptallerinin başlıca dört nedeninin vize süresinin aşılması, alkollü araç kullanma, saldırı ve hırsızlık olduğunu söyledi. Pigott, bu rakamların 2024'e kıyasla yüzde 150 artış anlamına geldiğini de ekledi.

        Bakanlık ayrıca, "ABD topraklarındaki tüm yabancıların yasalara uyup uymadığını denetlemek ve Amerikan vatandaşları için tehdit oluşturan kişilerin vizelerini hızla iptal etmek" amacıyla Sürekli Denetim Merkezi (Continuous Vetting Center) kurulduğunu duyurdu.

        Dışişleri Bakanlığı, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 Ocak 2025’teki göreve başlama tarihinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizenin alkollü araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle iptal edildiğini bildirmişti.

        Bu yıl yayımlanan Dışişleri Bakanlığı talimatları, yurt dışındaki ABD diplomatlarına, Washington tarafından ABD’ye karşı "hasmane" olarak değerlendirilebilecek ve siyasi aktivizm geçmişi bulunan vize başvuru sahiplerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar içeriyor.

        Trump yönetimi yetkilileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında İsrail'in tutumunu eleştiren öğrenci vizesi sahipleri ile "yeşil kart"lı daimi oturum sahiplerinin de sınır dışı edilebileceğini savunuyor. Yetkililer, bu tür tutumların ABD dış politikasına tehdit oluşturduğunu öne sürerek, söz konusu kişileri Hamas yanlısı olmakla suçluyor.

        TRUMP İLE BİRLİKTE SERTLEŞEN GÖÇMENLİK POLİTİKALARI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak 2025'te yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte ABD'nin göçmenlik ve vize politikalarında belirgin bir sıkılaşma süreci başladı. Yönetim, hem ülkeye girişleri hem de ülkede bulunan yabancıların statülerini daha yakından denetlemeye yönelik bir dizi yeni uygulamayı hayata geçirdi.

        Bu kapsamda vize başvurularında güvenlik taramaları genişletildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, özellikle öğrenci, ziyaretçi ve geçici çalışma vizeleri için sosyal medya incelemelerini daha kapsamlı hale getirdi. Başvuru sahiplerinin geçmiş paylaşımları, siyasi faaliyetleri ve kamuoyuna açık beyanları, "ulusal güvenlik" ve "ABD dış politikasına uyum" gerekçeleriyle değerlendirme kriterleri arasına alındı.

        Trump yönetimi ayrıca, vize iptallerini ve sınır dışı uygulamalarını artırdı. Yetkililer, vize süresini aşanlar, sabıka kaydı bulunanlar ya da ABD yasalarını ihlal ettiği değerlendirilen kişiler için daha hızlı iptal ve sınır dışı edilme süreçleri başlattı. Bu dönemde, geçerli vizesi bulunan bazı kişilerin de sınır dışı edilmesi dikkat çekti.

        Göçmenlik politikalarındaki sertleşme, Green Card sürecini de etkiledi. Milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card başvuruları bu sene uzun süre ertelenirken Aralık ayında başvuruların durdurulduğu açıklandı.

        Bunlara ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Sürekli Denetim Merkezi (Continuous Vetting Center) ile ülkede bulunan yabancıların statülerinin başvuru sonrası da izlenmesi hedeflendi. Böylece, vize alındıktan sonra dahi kişilerin geçmişi ve faaliyetleri düzenli olarak denetlenebilir hale geldi.

        Uzmanlara göre bu adımlar, Trump yönetiminin göçmenlik politikasında önleyici, caydırıcı ve güvenlik odaklı bir yaklaşımı benimsediğini gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayşegül Çoruhlu İle İyi Yaşam - 11 Ocak 2026 (Baş Ağrısı Ve Hipertansiyon: Risk Altında Mısınız?)

        Yüksek tansiyonun oluşturduğu riskler neler? Baş ağrılarının altında yatan nedenler neler? Saç sağlığının vücuttaki dengelerde ilişkisi nasıl? Dr. Ayşegül Çoruhlu ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Dr. Özlem Gökdemir ve Doç. Dr. Uğur Abbas Bal konuk oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"