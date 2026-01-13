ABD Dışişleri Bakanlığı paylaştı: 100 binden fazla vize iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump'ın geçen yıl göreve başlamasından bu yana 100 binden fazla vizenin iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, bu sayının yeni bir rekor olduğunu belirtirken, kararın Trump yönetiminin sert göç politikası kapsamında alındığını vurguladı.

Vizelerin bu ölçekte iptal edilmesi, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte başlatılan kapsamlı göçmenlik uygulamalarının yansıması olarak değerlendirildi. Bu süreçte, geçerli vizesi bulunan bazı kişiler de dahil olmak üzere tarihte benzeri görülmemiş sayıda göçmen sınır dışı edildi. Yönetim ayrıca vize politikalarını da sıkılaştırdı; sosyal medya taramalarını artırdı ve güvenlik incelemelerini genişletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadar 100 binden fazla vizeyi iptal etti. Bunlar arasında yaklaşık 8 bin öğrenci vizesi ve ABD kolluk kuvvetleriyle suç faaliyetleri nedeniyle temas yaşamış kişilere verilen 2 bin 500 özel nitelikli vize de bulunuyor. Amerika'yı güvende tutmak için bu suçluları sınır dışı etmeye devam edeceğiz."

"GEÇEN YILA KIYASLA YÜZDE 150 ARTIŞ" Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, vize iptallerinin başlıca dört nedeninin vize süresinin aşılması, alkollü araç kullanma, saldırı ve hırsızlık olduğunu söyledi. Pigott, bu rakamların 2024'e kıyasla yüzde 150 artış anlamına geldiğini de ekledi. Bakanlık ayrıca, "ABD topraklarındaki tüm yabancıların yasalara uyup uymadığını denetlemek ve Amerikan vatandaşları için tehdit oluşturan kişilerin vizelerini hızla iptal etmek" amacıyla Sürekli Denetim Merkezi (Continuous Vetting Center) kurulduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Kasım ayında yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 Ocak 2025’teki göreve başlama tarihinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizenin alkollü araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar nedeniyle iptal edildiğini bildirmişti. Bu yıl yayımlanan Dışişleri Bakanlığı talimatları, yurt dışındaki ABD diplomatlarına, Washington tarafından ABD’ye karşı "hasmane" olarak değerlendirilebilecek ve siyasi aktivizm geçmişi bulunan vize başvuru sahiplerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar içeriyor.