        İstanbul'a turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu | SON DAKİKA HABERİ

        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!

        İstanbul Fatih'de, farklı iş yerlerinde peş peşe müşteri çantalarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarına ait görüntülerin incelendiği olaylarda şüphelinin bir erkek olduğu belirlendi. Derinleşen çalışmada 3 günde 3 kişiyi soyan hırsız, turist olarak Türkiye'ye gelen Şili uyruklu Carlos Andres V.P. çıktı

        Giriş: 13.01.2026 - 09:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:28
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        İstanbul'da, hırsızlık operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir olay çözüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre birbirine benzer, 3 ayrı hırsızlık olayı Fatih’te gerçekleşti.

        ÜÇ AYRI ADRESTE HIRSIZLIK

        İlk olay, 3 Ocak Cumartesi günü, Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde, müşteki M.H.’ye ait içerisinde 500 Euro değerinde Samsung Galaxy A55 cep telefonu ve muhtelif kartların bulunduğu çanta çalındı.

        AYNI GÜN İKİ KİŞİNİN ÇANTASINI ÇALDI

        İkinci olay ise 5 Ocak Pazartesi günü yaşandı. Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, müşteki T.D.’ye ait; içerisinde 2 bin Euro, 5-6 bin TL, muhtelif banka kartları ve pasaportların bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi.

        Üçüncü olay yine aynı gün, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteki M.E.S.’ye ait; içerisinde 700 TL, 50 Dolar, 50 Ürdün Dinarı, 1200 İsrail Şekeli, iPhone Pro Max cep telefonu, banka kartları ve kimliklerin bulunduğu çantanın çalındığı tespit edildi.

        ŞÜPHELİ KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

        Meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan kamera incelemelerinde 3 olayda da aynı erkek şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirlendi.

        HIRSIZ ŞİLİ UYRUKLU ÇIKTI

        Derinleşen soruşturmada şüphelinin Şili uyruklu, 37 yaşındaki Carlos Andres V.P. olduğu saptandı. Turist olarak Türkiye’ye geldiği belirlenen şüpheli Bağcılar’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen Carlos Andres V.P., çıkarıldığı mahkemece 3 ayrı dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Şehrin Rotası - 11 Ocak 2026 (Şehrin Rotası: Mevlana Diyarında Zamana Aşan Şehir Konya)

        Mevlana diyarında zamana aşan şehir Konya'da ne gözden kaçırılmamalı? Konya, zamana aşan tarihiyle neleri keşfetmek için ideal bir yer? Mevlana'nın izlerini taşıyan Konya'da hangi tarihi mekanlar görülmeli? Şehrin Rotası bu hafta Mevlana diyarı zamana aşan şehir Konya'da... Yağız İzgül'ün sunumuyla Şehrin Rotası.  

