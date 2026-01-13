İstanbul'da, hırsızlık operasyonlarına yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir olay çözüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre birbirine benzer, 3 ayrı hırsızlık olayı Fatih’te gerçekleşti.

ÜÇ AYRI ADRESTE HIRSIZLIK

İlk olay, 3 Ocak Cumartesi günü, Kemalpaşa Mahallesi Gençtürk Caddesi üzerinde, müşteki M.H.’ye ait içerisinde 500 Euro değerinde Samsung Galaxy A55 cep telefonu ve muhtelif kartların bulunduğu çanta çalındı.

REKLAM

AYNI GÜN İKİ KİŞİNİN ÇANTASINI ÇALDI

İkinci olay ise 5 Ocak Pazartesi günü yaşandı. Hocapaşa Mahallesi Muradiye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, müşteki T.D.’ye ait; içerisinde 2 bin Euro, 5-6 bin TL, muhtelif banka kartları ve pasaportların bulunduğu çantanın çalındığı belirlendi.

Üçüncü olay yine aynı gün, Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Müşteki M.E.S.’ye ait; içerisinde 700 TL, 50 Dolar, 50 Ürdün Dinarı, 1200 İsrail Şekeli, iPhone Pro Max cep telefonu, banka kartları ve kimliklerin bulunduğu çantanın çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ KAMERA KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan kamera incelemelerinde 3 olayda da aynı erkek şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirlendi.