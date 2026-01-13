Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış huzur ve güvenliği tesisi için önemli bir kazanım. Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.01.2026 - 10:04 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:20
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.

        Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, Halep’in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye’de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütünün Suriye’deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarıldı.

        Komşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın; "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.

        "Halep’teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu" dile getiren Erdoğan’ın, Türkiye’nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.

