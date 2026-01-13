Habertürk
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!

        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!

        Inter'de sözleşme yenilemeyi reddeden Hakan Çalhanoğlu'nun adı yeniden Galatasaray ile anılıyor. Milli futbolcu devre arasında Galatasaray'a gelme fikrine olumlu yaklaşırken; sarı-kırmızılı yönetim, transferi yaz dönemine bırakmayı planlıyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 10:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:04
        1

        Inter’de kaptanlık yapan isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu kariyerinde kritik bir kararın eşiğinde. Sözleşmesi 2027’de sona erecek olan milli futbolcu, Milano ekibinden gelen kontrat yenileme teklifini reddetti.

        2

        Bu gelişme Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

        3

        Geçtiğimiz yaz Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu ile temas kurduğu ancak transferde önceliğin Victor Osimhen olması nedeniyle sürecin ilerlemediği biliniyor.

        4

        O dönem Inter cephesi, milli orta saha için 30 milyon euro talep etmiş ve bu rakamın altına inmeye yanaşmamıştı.

        5

        Sarı-kırmızılılar ise bu bedeli karşılamaya sıcak bakmamıştı.

        6

        Hakan Çalhanoğlu devre arasında Galatasaray’a gelme fikrine olumlu yaklaşırken; sarı-kırmızılı yönetim, transferi yaz dönemine bırakmayı planlıyor.

        7

        Yönetimin stratejisi, Inter’in tutumunun yumuşaması ve piyasa şartlarının oluşması halinde süreci yaz aylarında sonuçlandırmak.

        8

        Inter’de kaptanlık yapan ve takımın oyun merkezinde yer alan Hakan’ın kontrat uzatmayı reddetmesi İtalyan kulübünde de soru işaretleri yarattı.

        9

        Önümüzdeki süreçte Inter’in bonservis beklentisi, ödeme planı ve Hakan’ın transfer takvimi belirleyici olacak.

        10
