Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
Inter'de sözleşme yenilemeyi reddeden Hakan Çalhanoğlu'nun adı yeniden Galatasaray ile anılıyor. Milli futbolcu devre arasında Galatasaray'a gelme fikrine olumlu yaklaşırken; sarı-kırmızılı yönetim, transferi yaz dönemine bırakmayı planlıyor.
Inter’de kaptanlık yapan isimlerden olan Hakan Çalhanoğlu kariyerinde kritik bir kararın eşiğinde. Sözleşmesi 2027’de sona erecek olan milli futbolcu, Milano ekibinden gelen kontrat yenileme teklifini reddetti.
Bu gelişme Galatasaray'a transfer olma ihtimalini yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Geçtiğimiz yaz Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu ile temas kurduğu ancak transferde önceliğin Victor Osimhen olması nedeniyle sürecin ilerlemediği biliniyor.
O dönem Inter cephesi, milli orta saha için 30 milyon euro talep etmiş ve bu rakamın altına inmeye yanaşmamıştı.
Sarı-kırmızılılar ise bu bedeli karşılamaya sıcak bakmamıştı.
Yönetimin stratejisi, Inter’in tutumunun yumuşaması ve piyasa şartlarının oluşması halinde süreci yaz aylarında sonuçlandırmak.
Inter’de kaptanlık yapan ve takımın oyun merkezinde yer alan Hakan’ın kontrat uzatmayı reddetmesi İtalyan kulübünde de soru işaretleri yarattı.
Önümüzdeki süreçte Inter’in bonservis beklentisi, ödeme planı ve Hakan’ın transfer takvimi belirleyici olacak.