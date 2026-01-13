Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!

        İzmir'de, boşandığı eşi 45 yaşındaki Demet Akarsu'yu öldürüp fotoğraflarını baldızına gönderen 47 yaşındaki Halil Tezkorkmaz, hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sanık Halil Tezkorkmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 13:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, 19 Temmuz 2025'te eski eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Demet Akarsu (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Halil Tezkorkmaz (47) tutuklanmıştı.

        "CANAVARCA HİSLE EZİYET ÇEKTİREREK"

        AA'daki habere göre Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halil Tezkorkmaz hakkında hazırlanan iddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanığın, tartıştıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla maktulü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi.

        MESAJLARDA "AŞKIM" DEMİŞLER

        Sanığın cep telefonunda yapılan incelemede bulunan ve olay öncesinde taraflar arasındaki konuşmayı içeren mesajlara da yer verilen iddianamede, mesajlarda tarafların birbirlerine "aşkım" diye hitap ettikleri, hakaret ve tehdit içerikli bir söylem bulunmadığı, maktulün "Navigasyon 5 dakika gösteriyor" diye yazdığı, sanığın da "Peki aşkım iniyorum" diyerek cevap verdiği ifade edildi.

        EŞİNİN FOTOĞRAFINI BALDIZINA GÖNDERMİŞ

        İddianamede, sanık Halil Tezkorkmaz'ın, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anlara ait fotoğrafı cep telefonuyla çekerek maktulün ablasına gönderdiğinin belirlendiği kaydedildi.

        "SANIĞIN ÜZERİ KANLIYDI"

        Apartman sakinleri ve güvenlik görevlilerinin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sabah saatlerinde daireden yüksek sesler ve çığlıklar duyulduğu, kapının uzun süre açılmadığı, sanığın kapıyı açtığında ise üzerinin tamamen kanlı olduğunu söyledikleri aktarıldı.

        "ÖLDÜRDÜM KARDEŞİNİ SIRA SİZDE"

        İddianamede, olayın ardından sanığın, maktulün ablasını aradığı ancak telefona yanıt alamadığı, bunun üzerine ablanın maktulü aradığı, sanığın, "Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın." diye cevap verdiği belirtildi.

        BOŞANDI AMA BİRLİKTE YAŞADI

        Sanık Halil Tezkorkmaz, iddianamedeki ifadesinde, maktulün eve geldiğinde alkollü olduğunu, eski eşine ve çocuklarına hakaret ettiği için tartıştıklarını ileri sürdü.

        İddianamede, sanık hakkında olaydan önce aile mahkemesince verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu, tarafların resmi olarak boşanmış olmalarına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdükleri ve bu durumun risk unsuru oluşturduğuna işaret edildi.

        "AĞIR MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ

        Sanık Tezkorkmaz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tabancayla vurulmuş halde bulunan Çiğdem, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan ve kaldırdığı hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Akyüz (20), tabutunun üstüne konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Trump yönetiminde rekor vize iptali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"