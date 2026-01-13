Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fethiyespor-Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray kupada sahne alıyor! İşte Fethiyespor maçı muhtemel 11'i

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçta hata yapmak istemiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2026 - 10:06 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:06
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.

        Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

        Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.

        Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.

        5 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı.

        Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina.

        G.SARAY SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR

        Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

        Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

        Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

        Galatasaray'ın Fethiyespor maçı muhtemel 11'i...

        Günay, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yunus, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.

