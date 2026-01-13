Celil Nalçakan: Işık hızıyla kabul ettim

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi', bu akşam saat 20.00'de yeni bölüyle ekranlara yansıyacak.

Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini; Çiğdem Bozali ile Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi’nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Gökberk Demirci (Bora) Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Aslı Melisa Uzun (Zahide Melek), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan) ve Devrim Yakut (Hayriye) ve Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Rüya Gibi’nin 7'nci bölümünde;

Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin’in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur. Emir, Boris’in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar. Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir. Emir, Aydan’ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

'Rüya Gibi’nin kadrosunda 'Tarık'ı canlandıran Celil Nalçakan, Habertürk'e verdiği röportajda, diziye dâhil olma sürecinden taraftarı olduğu Beşiktaş'ın kendisi için meler ifade ettiğine kadar birçok konuda açıklamada bulundu. - Rüya Gibi'den gelen teklifi kabul etmenizde en önemli etkenler nelerdi, senaryoyu okuduğunuzda ilk olarak neler hissettiniz? Rüya Gibi’den gelen teklifi kabul etmemin en büyük etkeni tabii ki senaristin çok çok eski arkadaşım olması ve yazdığı işleri çok sevmemdi. Bununla birlikte senaryonun katmanlı yapısı beni çok etkiledi ve bu yüzden ışık hızıyla kabul ettim. - Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz? 'Tarık' zaafları olan ve bu zaafların peşinden koşan biraz serseri biraz kendini herkesten daha çok seven bir karakter ama zamanın içindeki dönüşümü evrimi nasıl olur bunu ben de merakla bekliyorum. REKLAM - Rolünüzle ilgili nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz?

Yani uzun süreler birlikte vakit geçiriyoruz bunun için de iyi anlaşmak çok kıymetli. Bir hal oluyor biz iyi anlaşmanın biraz daha üstünde geçip, çok çok iyi anlaşan hakikaten birbirimize ve karşılıklı olarak oyun alanlarımıza çok saygı duyan muazzam yakın bir ekip olduk diyebilirim. - Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyorsunuz. Hayatınızda müziği nasıl konumlandırıyorsunuz? Şarkı söylemek hakikaten çok güzel, beni çok mutlu eden bir eylem. Hayatımda müzik her zaman vardı. Çünkü çok yakın arkadaşlarım ülkenin çok mühim sanatçıları, mühim müzisyenleri bu yüzden de hayatımın genelinde müzik vardı. Fakat bu işe hobi olarak başlayıp bir süre sonra bir tık daha ileri götürmek beni mutlu ediyor açıkçası. - Dizi, sinema ve tiyatro. Oyuncu için üçünün de yer ayrıdır ama siz en çok kendinizi hangisinde daha iyi hissediyorsunuz? Benim mesleğim oyunculuk ve bunu dizi sinema tiyatro olarak ayırmayı doğru bulmuyorum açıkçası,

Yani uzun süreler birlikte vakit geçiriyoruz bunun için de iyi anlaşmak çok kıymetli. Bir hal oluyor biz iyi anlaşmanın biraz daha üstünde geçip, çok çok iyi anlaşan hakikaten birbirimize ve karşılıklı olarak oyun alanlarımıza çok saygı duyan muazzam yakın bir ekip olduk diyebilirim. - Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyorsunuz. Hayatınızda müziği nasıl konumlandırıyorsunuz? Şarkı söylemek hakikaten çok güzel, beni çok mutlu eden bir eylem. Hayatımda müzik her zaman vardı. Çünkü çok yakın arkadaşlarım ülkenin çok mühim sanatçıları, mühim müzisyenleri bu yüzden de hayatımın genelinde müzik vardı. Fakat bu işe hobi olarak başlayıp bir süre sonra bir tık daha ileri götürmek beni mutlu ediyor açıkçası. - Dizi, sinema ve tiyatro. Oyuncu için üçünün de yer ayrıdır ama siz en çok kendinizi hangisinde daha iyi hissediyorsunuz? Benim mesleğim oyunculuk ve bunu dizi sinema tiyatro olarak ayırmayı doğru bulmuyorum açıkçası,