        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika haberi: Meteoroloji'den 30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 30 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Mersin, Hatay ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise sağanak yağmurlu olacak. Güney Ege ve Akdeniz'de poyraz etkili olacak

        Giriş: 13.01.2026 - 07:31 Güncelleme: 13.01.2026 - 07:31
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli

        Ankara

        Parçalı bulutlu

        İzmir

        Güneşli

        Antalya

        Güneşli

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 13°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Karla karışık yağmurlu

        Ağrı

        Yağmurlu
        HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

