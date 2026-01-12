Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Mathys Tel
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Tottenham forması giyen Mathys Tel için devrede olduğu ve Fransız santrforu kiralık olarak istediği iddia edildi.
Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılara göre daha hareketli günler geçirirken; İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
"MATHYS TEL AYRILMAK İSTİYOR"
The Guardian'ın haberine göre; sezon başında Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel, daha fazla forma giyebilmek için takımdan kiralık olarak ayrılmak istiyor.
F.BAHÇE VE G.SARAY DEVREDE!
20 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğu, ayrıca oyuncuyla Ligue 1 temsilcisi Paris FC'nin de ilgilendiği aktarıldı.
İngiliz ekibinin buna karşın oyuncuyla kiralık da olsa yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta sadece 685 dakika süre alan Fransız santrfor, 3 gollük katkı sağladı.