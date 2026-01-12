Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Mathys Tel - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı: Mathys Tel

        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Tottenham forması giyen Mathys Tel için devrede olduğu ve Fransız santrforu kiralık olarak istediği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devre arası transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ve Galatasaray çalışmalarına hız verdi.

        2

        Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılılara göre daha hareketli günler geçirirken; İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        3

        "MATHYS TEL AYRILMAK İSTİYOR"

        The Guardian'ın haberine göre; sezon başında Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan Mathys Tel, daha fazla forma giyebilmek için takımdan kiralık olarak ayrılmak istiyor.

        4

        F.BAHÇE VE G.SARAY DEVREDE!

        20 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğu, ayrıca oyuncuyla Ligue 1 temsilcisi Paris FC'nin de ilgilendiği aktarıldı.

        5

        İngiliz ekibinin buna karşın oyuncuyla kiralık da olsa yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı haberin detaylarında yer aldı.

        6

        Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maçta sadece 685 dakika süre alan Fransız santrfor, 3 gollük katkı sağladı.

        7

        Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Mathys Tel'in, 2031 yılına kadar Tottenham'la sözleşmesi bulunuyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda