Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası!
Galatasaray'da Süper Kupa üzüntüsünün ardından gözler transfere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz için teklifte bulundu.
Orta sahasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Fransa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz için resmi girişimlere başladı.
Edinilen bilgilere göre PSG, Fabian Ruiz’e sözleşme yenileme sözü vermesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadı.
Bu belirsizliği fırsata çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sezon sonunda devreye girecek özel çıkış maddesini de hesaba katarak transferde somut adım attı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle masaya oturarak İspanyol orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.
Galatasaray cephesi, Fabian Ruiz’i önce kiralık olarak kadroya katmayı ve sezon sonunda performansına göre satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.
Ancak PSG’nin bu teklife yaklaşımı oldukça net oldu. Fransız temsilcisinin, sezon sonunda aktif hale gelecek 30 milyon euro’luk çıkış maddesinin peşin olarak ödenmesini talep ettiği öğrenildi.