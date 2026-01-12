Habertürk
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Fabian Ruiz bombası!

        Galatasaray'da Süper Kupa üzüntüsünün ardından gözler transfere çevrildi. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, PSG'nin İspanyol yıldızı Fabian Ruiz için teklifte bulundu.

        Giriş: 12.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:10
        ABONE OL
        1

        Orta sahasını üst düzey bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, transferde rotasını Fransa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz için resmi girişimlere başladı.

        2

        Edinilen bilgilere göre PSG, Fabian Ruiz’e sözleşme yenileme sözü vermesine rağmen şu ana kadar resmi bir teklif sunmadı.

        3

        Bu belirsizliği fırsata çevirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sezon sonunda devreye girecek özel çıkış maddesini de hesaba katarak transferde somut adım attı.

        4

        Sarı-kırmızılılar, Fransız kulübüyle masaya oturarak İspanyol orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti.

        5

        Galatasaray cephesi, Fabian Ruiz’i önce kiralık olarak kadroya katmayı ve sezon sonunda performansına göre satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

        6

        Ancak PSG’nin bu teklife yaklaşımı oldukça net oldu. Fransız temsilcisinin, sezon sonunda aktif hale gelecek 30 milyon euro’luk çıkış maddesinin peşin olarak ödenmesini talep ettiği öğrenildi.

        7

        Bu talep sonrası görüşmelerin kolay ilerlemediği, taraflar arasında ödeme planı ve transfer formülü üzerine pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

        8

        Diğer yandan Galatasaray’ın PSG’yi ikna etmesi halinde dahi esas ikna edilmesi gereken isim Fabian Ruiz…

