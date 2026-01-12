Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek

Kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2025-26 sezonu başında Futbol A Takımımıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

David Jurasek’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Jurasek, siyah-beyazlılarda bu sezon 17 müsabakada süre almıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.