        Galatasaray'da kiralanan oyuncularda son durum ne? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kiralanan oyuncularda son durum ne?

        Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosunun çoğunluğunu korurken, gelecek planlarında yer almayan veya gelişmesi gereken oyuncularını da kiralık olarak gönderdi. Peki sarı-kırmızılılardan sezonu başka takımlarda geçirmek için ayrılan futbolcular ne yaptı? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 12.01.2026 - 10:02 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:02
        1

        Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, gelecek planları arasında yer almayan futbolcuları da kiralık olarak gönderdi.

        2

        Peki bu futbolcular şu ana kadar gittikleri takımlarında ne yaptı? İşte sarı-kırmızılıların kiraladığı oyuncuların performansları...

        3

        BERAT LUŞ

        Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon başında Esenler Erokspor'a kiralanan Berat Luş, İstanbul temsilcisinde zaman zaman süre aldı.

        4

        19 maçta 5 gol - 2 asistlik performans sergileyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, 929 dakika sahada kaldı.

        5

        ELIAS JELERT

        Championship temsilcisi Southampton'a kiralanan Elias Jelert, forma şansı bulmakta zorlanan isimler arasında...

        6

        Danimarkalı sağ bek 8 maçta forma giyerken 1 asist yaptı ve sadece 338 dakika sahada kaldı. İngiliz ekibinin 8.5 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.

        7

        NICOLO ZANIOLO

        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, adından söz ettirdi.

        burada 14 maça çıktı ve 677 dakikada 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        8

        İtalyan ekibinde 24 maça çıkan yıldız isim, 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.410 dakika sahada kaldı.

        9

        Çizme temsilcisinin İtalyan yıldızı 10 milyon Euro'ya veya 5 milyon Euro + gelecek satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.

        10

        CARLOS CUESTA

        Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, yeni takımına çok iyi başlamasına rağmen sakatlıklardan dolayı bazı maçları kaçırdı.

        11

        Buna karşın Brezilya ekibi, kiralık süresini 1 yıllığına uzatan opsiyonunu kullandı ve Kolombiyalı defans oyuncusunu takımda tuttu.

        12

        Carlos Cuesta, 17 maçta 1.451 dakika süre alırken, 1 gollük katkı sağladı. Brezilya temsilcisinin 26 yaşındaki stoperi ayrıca 5.75 milyon Euro'ya satın alma hakkı var.

        13

        VICTOR NELSSON

        Daha fazla forma giymek için Galatasaray'la yol ayrımına giden Victor Nelsson, Hellas Verona'da takımın vazgeçilmezi oldu.

        14

        Ligde 19 maçta 1.606 dakika sahada kalarak istikrarı sağlayan Danimarkalı stoperin, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

        15

        *Wilfried Zaha ve Przemyslaw Frankowski'nin satın alma opsiyonları zorunlu olduğu gerekçesiyle listeye dahil edilmemiştir.

