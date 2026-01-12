SGK yemek yardımı istisna limitini değiştirmedi

Çalışanlara ödenen ücretler gelir vergisi ve sosyal sigorta primi kesintisine tabi tutuluyor. Yol, yemek, çocuk ve aile yardımında her yıl belirlenen tutarlara vergi ve prim istisnası uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 yılında günlük 126 TL olan vergi istisnasına tabi günlük yol yardımını 2026’da 158 TL olarak belirledi. 2025 yılında günlük 240 TL olan vergi istisnası uygulanan yemek yardımını ise 2026’da 300 TL’ye çıkardı.

Vergi istisnası uygulanacak çocuk yardımı 6 yaş üzeri çocuklarda aylık 292,55 TL’den 346,97 TL’ye, 0-6 yaş çocuklarda ise 585,10 TL’den 693,94 TL’ye, aile yardımı da aylık 2 bin 659,89 TL’den 3 bin 154,63 TL’ye yükseldi.

İşverenin sağladığı servis dışında işçilere yapılan yol yardımına sosyal sigorta prim istisnası uygulanmıyor. Nakit veya bilet verilmesi şeklindeki yardımın tamamı prime tabi tutuluyor.

Sosyal sigorta primi istisnası uygulanacak aylık çocuk yardımı tutarı 520,11 TL’den 660,60 TL’ye, aile yardımı da 2 bin 600,55 TL’den 3 bin 303 TL’ye yükseldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal sigorta primi istisnası uygulanacak nakit yemek yardımı tutarını 2025 yılındaki gibi 158 TL olarak belirledi. İstisna tutarını artırmadı.

2022 yılında yapılan düzenlemeyle prim istisnası ile vergi istisnası aynı kurallara tabi hale getirilmişti. Yemek çeki, yemek kartı/kuponu ile yapılan yardımların limiti aşan kısmı prime tabi tutulmuştu. Ancak, Danıştay’ın 10 Mayıs 2024 tarihinde verdiği karar üzerine tekrar, daha önce de uygulanan sisteme dönüldü. Sadece yemek kartına yüklenen paraların yemek dışında başka amaçlarla kullanılmaması şartı getirildi.

Buna karşılık, yemek kartı, yemek çeki veya yemek kuponuna yüklenen tutarın tamamına sosyal sigorta prim istisnası uygulanıyor. Esas farklılık bu noktada ortaya çıkıyor.

İşçiye verilen yemek parasının yemek kartı, yemek çeki veya yemek kuponuna yüklenmesi halinde de yüklenen paranın nerede harcandığına bakılmaksızın günlük 300 TL’ye kadar kısmı vergiden istisna tutulurken aşan kısımdan vergi alınıyor.

Yemek yardımına vergi ve prim istisnasında farklı uygulama söz konusu. Yemek çıkmayan işyerlerinde işçiye nakit yemek parası verilmesi durumunda günlük 300 TL’ye kadar tutarlar vergiden istisna tutulurken, aşan kısım vergiye tabi tutuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açısından ise işçiye nakit verilen yemek parasının günlük 158 TL’ye kadar kısmı primden istisna edilirken, aşan tutar prim kesintisine tabi tutuluyor.

Yemek kartı/çeki/kuponuna yüklenen yemek yardımında vergi istisnasının aksine prim istisnası açısından limit uygulanmaması ilk başta çalışanların lehine bir gibi görünüyor. İşçiye daha fazla yemek parası verilmesini sağlıyor.

Ancak, prim kesintisinden kaçınmak için işçiye ücret olarak verilecek paranın yemek parasına dönüşmesi riski de bulunuyor. Örneğin, asgari ücretle çalışan işçinin yemek kartına ayda 10 bin lira yemek parası yüklenmesinin önünde bir engel bulunmuyor. Bu ise bir anlamda işçinin ücretinin bordroda eksik gösterilmesine yol açabilir. Hem SGK’nın prim gelirleri olumsuz etkilenir, hem de işçinin emekli aylığı olması gerekenden daha düşük olur.

Emekli aylığı, prim kesintisine tabi tutulan kazanç üzerinden bağlanır. Prime esas kazanç düşük gösterilirse emekli aylığı da düşer. Prime esas kazanç yüksek olursa emekli aylığı ona bağlı olarak yükselir.

Vergi istisnası ile prim istisnası arasında paralellik sağlanması hem devletin prim gelirleri, hem de işçinin emekli aylığı açısından gereklidir.