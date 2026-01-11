Habertürk
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülke çapında günlerdir süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu ve hükümetin halkı dinlemeye hazır olduğunu söyledi. "İran'ın düşmanları 12 günlük savaştan sonra 'kaos ve düzensizlik yaratmak' istiyor" diyen Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'i suçladı.

        Giriş: 11.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 11.01.2026 - 15:09
        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara ilişkin konuştu.

        Pezeşkiyan, hükümetinin halkın ekonomik sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu ve hükümetin halkı dinlemeye hazır olduğunu söyledi.

        "İran'ın düşmanları 12 günlük savaştan sonra 'kaos ve düzensizlik yaratmak' istiyor" diyen Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'i suçladı.

        Pezeşkiyan, yabancı güçlerle bağlantılı "teröristlerin" masum insanları öldürdüğünü, camileri yaktığını ve kamu mallarına saldırdığını söyledi ayrıca halkı 'isyancılardan ve teröristlerden' uzak durmaya çağırdı.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

        İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı.

        Tahran yönetimi internet erişimini engellerken, ülke içinde ve Avrupa’daki bazı İran Büyükelçilikleri önünde rejim karşıtı gösteriler devam ediyor.

