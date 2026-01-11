Michelin Lastik adam ve lüks restoranlar aynı yerden geliyormuş... Michelin yıldızı neden bu kadar önemli?

1889 yılında Fransa’da André ve Édouard Michelin kardeşler tarafından kurulan şirketin asıl amacı, daha fazla insanı otomobil kullanmaya teşvik etmekti. Çünkü ne kadar çok yol yapılırsa, o kadar çok lastik satılacaktı. Bu fikir, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden birine giden yolun da başlangıcı oldu.