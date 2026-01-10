Habertürk
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!

        İstanbul Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki Reşit Timuçin, silahlı saldırıya uğradı. Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 13:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:03
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        İstanbul'da olay, 7 Ocak'ta saat 18.45 sıralarında, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camii'nin avlusunda meydana geldi.

        TETİĞE BASIP KAÇTI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e (60) yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla ateş etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

        4 KURŞUN İLE HAYATTAN KOPTU

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen Timuçin kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        SALDIRI KAMERADA

        Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin'e arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

