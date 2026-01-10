Habert&uuml;rk ten Ceylan Sever in haberine g&ouml;re d&uuml;n akşamki Bebek Hotel dahil İstanbul&rsquo;un &uuml;nl&uuml; mekanlarına yapılan baskınlarla ilgili İstanbul Başsavcılığı a&ccedil;ıklama yaptı. Baskınların &uuml;nl&uuml;lere y&ouml;nelik &ldquo;uyuşturucu&rdquo; soruşturması kapsamında yapıldığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı: habericionecikanlar#100#left# İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Ka&ccedil;ak&ccedil;ılık, Narkotik ve Ekonomik Su&ccedil;ları Soruşturma B&uuml;rosu&rsquo;nun soruşturma dosyası kapsamında; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Su&ccedil;larla M&uuml;cadele Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce 6 işletmeye, Jandarma Narkotik Su&ccedil;larla M&uuml;cadele Şube M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce 1 işletmeye arama el koyma faaliyetleri icra edilmiştir. Aramada &ccedil;ok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, artık madde, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele ge&ccedil;irilmiştir. 7 KİŞİ G&Ouml;ZALTINDA Soruşturma kapsamında Kullanmak i&ccedil;in uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve kir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş i&ccedil;in aracılık etmek veya yer temin etmek su&ccedil;larını işlediği değerlendirilen 7 ş&uuml;pheli g&ouml;zaltına alınmıştır. G&ouml;zaltına alınanlar arasında; Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve oyuncular; Selen G&ouml;rg&uuml;zel ile Can Yaman da bulunuyor.