Galatasaray'a sürpriz orta saha: Alan Varela!
Ara transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için yeni bir isim daha gündeme geldi. Portekiz basını, Porto'da forma giyen Alan Varela'ya sarı-kırmızılı kulübün talip olduğunu iddia etti.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Ara transferde orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim ortaya atıldı.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Cimbom, Porto forması giyen Alan Varela'yı gündemine aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine 28+4 milyon Euro'luk bonservis teklif edeceği ancak Porto yönetiminin bu fiyata oyuncuyu satmayı düşünmediği öne sürüldü.
Haberde ayrıca, Arjantinli orta sahanın sözleşmesinin 2030'a kadar uzatıldığı ve sözleşmeye 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli maddesi eklendiği ifade edildi.
Porto formasıyla bu sezon 22 maçta görev yapan Varela, 1 de gol kaydetti.