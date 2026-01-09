Habertürk
        Bahis soruşturması kapsamında 43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!

        Bahis soruşturması kapsamında 43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan 43 antrenörü tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 19:20 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:36
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev yapmış olan 43 antrenörü tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.

        İşte tedbirli olarak sevk edilen 43 antrenör:

        Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Aydın, Umut Eskiköy, Tanser Aydin, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş, Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kıreker, Onur Can Korkmaz.

