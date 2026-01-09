Galatasaray ile Fenerbah&ccedil;e arasında bug&uuml;n oynanacak Turkcell S&uuml;per Kupa ma&ccedil;ının başlama saati, yağış ve kuvvetli r&uuml;zgar uyarısı sebebiyle 20.30 dan 18.45 e &ccedil;ekildi. T&uuml;rkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan a&ccedil;ıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kul&uuml;p yetkilileriyle yapılan g&ouml;r&uuml;şmelerin ardından ma&ccedil; saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi. TFF, Atat&uuml;rk Olimpiyat Stadı nda 20.30 da başlaması planlanan m&uuml;sabakanın, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli r&uuml;zgara y&ouml;nelik uyarıları da dikkate alınarak, saat 18.45 te oynanmasına karar verildiğini duyurdu.