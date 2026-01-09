Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!

Hasta kişilerle yakın temastan kaçının

H3N2 virüsü öksürük, hapşırık ve konuşma sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hasta olduğu bilinen kişilerle en az 1 metre, mümkünse daha fazla mesafe korunması çok önemli. Maske takmak, özellikle hastane asansörü, kalabalık toplu taşıma gibi alanlarda maske takmak çok kolay ve çok hızlı bulaşabilen virüslerden korunmada kritik rol oynuyor. “Ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz” düşüncesi bu virüs için yanıltıcı olabiliyor ve ve kısa süreli temas bile bulaşmak için yetiyor.