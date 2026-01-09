Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
Trabzon'da, özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan 47 yaşındaki Temel Altuntaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuntaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor
Giriş: 09.01.2026 - 09:34 Güncelleme: 09.01.2026 - 13:43
Trabzon'da olay, dün öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş (47) işlem sırasında fenalaştı.
FENALAŞTI HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Altuntaş’ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
