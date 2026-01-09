Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti! Trabzon'da, özel bir klinikte saç ekimi sırasında fenalaşan 47 yaşındaki Temel Altuntaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuntaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma devam ediyor

