        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cumartesi günü Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Fırtınanın şiddetinin saatte 90 km'ye çıkacağı bildirilirken, 48 kent için de "sarı" alarm verildi. Öte yandan İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi gününe dikkat çekerek, "Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:14
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, bölge genelinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

        OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT!

        DHA'daki habere göre yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

        SU BASKINLARINA DİKKAT

        Öte yandan cumartesi günü Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Ergene, Malkara, Saray, Kapaklı, Hayrabolu, Muratlı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği ifade edildi. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

        48 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji'den "sarı" alarm uyarısında bulunulan iller şöyle: "İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce."

        KADIOĞLU: PAZARTESİ EVDEN ÇALIŞIN

        Öte yandan İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi günü İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

        Prof. Dr. Kadıoğlu, "Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok" dedi.

        #hava durumu
