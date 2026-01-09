Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Lazio'dan 26 yaşındaki orta saha Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı. Fransız yıldız, sarı-lacivertlilere imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...
Devre arası transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertliler Fransız oyuncu için Çizme temsilcisine 28+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte 26 yaşındaki orta saha, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.
İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...
MOUSSA SOW
Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
RAUL MEIRELES
Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro
YOUNES BELHANDA
Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro
ERNEST MUÇİ
Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro
MAURO ICARDI
PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro
AL MUSRATI
Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro
DIEGO CARLOS
Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro
SOFYAN AMRABAT
Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro
BRUMA
Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro
EMMANUEL EMENIKE
Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro
TAMMY ABRAHAM*
Roma > Beşiktaş - 13 milyon Euro
DANIEL GUIZA
Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro
NICOLO ZANIOLO
Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro
CENGİZ ÜNDER
Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro
GEDSON FERNANDES
Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro
JARDEL
Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro
GABRIEL SARA
Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro
DORGELES NENE
Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro
YOUSSEF EN-NESYRI
Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro
KEREM AKTÜRKOĞLU
Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ*
Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro
UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor > Galatasaray - 27.5 milyon Euro
MATTEO GUENDOUZI
Lazio > Fenerbahçe - 28 milyon Euro
WILFRIED SINGO
Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro
VICTOR OSIMHEN
Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro