        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!

        Devre arası transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Lazio'dan 26 yaşındaki orta saha Matteo Guendouzi'yi renklerine bağladı. Fransız yıldız, sarı-lacivertlilere imza atmasıyla birlikte Türk futbol tarihine geçen isimlerden biri oldu. İşte detaylar...

        Giriş: 09.01.2026 - 18:26 Güncelleme: 09.01.2026 - 18:43
        1

        Devre arası transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

        2

        Sarı-lacivertliler Fransız oyuncu için Çizme temsilcisine 28+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        3

        Bu transferin tamamlanmasıyla birlikte 26 yaşındaki orta saha, adını en pahalı transferler listesine üst sıralardan yazdırdı.

        4

        İşte Süper Lig'e transfer olan en pahalı futbolcular...

        5

        MOUSSA SOW

        Lille > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        6

        RAUL MEIRELES

        Chelsea > Fenerbahçe - 10 milyon Euro

        7

        YOUNES BELHANDA

        Dinamo Kiev > Galatasaray - 10 milyon Euro

        8

        ERNEST MUÇİ

        Legia Varşova > Beşiktaş - 10 milyon Euro

        9

        MAURO ICARDI

        PSG > Galatasaray - 10 milyon Euro

        10

        AL MUSRATI

        Braga > Beşiktaş - 11 milyon Euro

        11

        DIEGO CARLOS

        Aston Villa > Fenerbahçe - 11.47 milyon Euro

        12

        SOFYAN AMRABAT

        Fiorentina > Fenerbahçe - 12 milyon Euro

        13

        BRUMA

        Sporting > Galatasaray - 13 milyon Euro

        14

        EMMANUEL EMENIKE

        Spartak Moskova > Fenerbahçe - 13 milyon Euro

        15

        MBAYE DIAGNE

        Kasımpaşa > Galatasaray - 13 milyon Euro

        16

        TAMMY ABRAHAM*

        Roma > Beşiktaş - 13 milyon Euro

        17

        DANIEL GUIZA

        Mallorca > Fenerbahçe - 14 milyon Euro

        18

        NICOLO ZANIOLO

        Roma > Galatasaray - 15 milyon Euro

        19

        CENGİZ ÜNDER

        Marsilya > Fenerbahçe - 15 milyon Euro

        20

        GEDSON FERNANDES

        Benfica > Beşiktaş - 16 milyon Euro

        21

        JARDEL

        Porto > Galatasaray - 17.05 milyon Euro

        22

        GABRIEL SARA

        Norwich City > Galatasaray - 18 milyon Euro

        23

        DORGELES NENE

        Salzburg > Fenerbahçe - 18 milyon Euro

        24

        YOUSSEF EN-NESYRI

        Sevilla > Fenerbahçe - 19.5 milyon Euro

        25

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        Benfica > Fenerbahçe - 22.5 milyon Euro

        26

        ORKUN KÖKÇÜ*

        Benfica > Beşiktaş - 25 milyon Euro

        27

        UĞURCAN ÇAKIR

        Trabzonspor > Galatasaray - 27.5 milyon Euro

        28

        MATTEO GUENDOUZI

        Lazio > Fenerbahçe - 28 milyon Euro

        29

        WILFRIED SINGO

        Monaco > Galatasaray - 30.7 milyon Euro

        30

        VICTOR OSIMHEN

        Napoli > Galatasaray - 75 milyon Euro

        31

        *Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ın transferi 2026 yazında gerçekleşecek.

        Bu listede 10 milyon Euro ve üzerindeki futbolcular derlenmiştir.

