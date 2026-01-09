Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nuriye Dilmaç cinayeti: Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"

        İstanbul'da, 20 Mart 2024 tarihinde babası ve kız kardeşi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nuriye Dilmaç'ı eski eşinin öldürdüğü ve Şile'de hafriyat alanına gömüldüğüne ilişkin oğlu tarafından verilen ifadenin ardından 5 şüpheli tutuklandı. Kadının cansız bedeni aranıyor

        Giriş: 09.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 09.01.2026 - 19:15
        İstanbul Kartal'da, 20 Mart 2024'te Nuriye Dilmaç'tan haber alınmaması üzerine kız kardeşi ve babası kayıp başvurusunda bulundu. Dilmaç'ın kaybıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        "BABAMI ANNEM BOĞDU"

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında Dilmaç'ın, eski eşi D.D, çocukları E.D. ile eski eşinin kardeşleri E.D, Z.D. ve C.D. şüpheli olarak dosyaya eklendi. Maktul Dilmaç'ın oğlu E.D'nin verdiği ifadede annesini, babası D.D'nin boğarak öldürdüğü ve Şile'deki hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömdüklerini söylemesi üzerine şüpheli E.D'ye olay yerinde yer gösterme işlemi yaptırıldı.

        GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

        Maktulün cesedini bulmak için alana kadavra köpekleri getirildi. Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü.

        5 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı tutuklama istemiyle 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D'nin de aralarında bulunduğu 5'şüpheliyi 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldı. Nuriye Dilmaç'ın cesedini bulmak için Şile'de arama çalışması başlatıldı.

