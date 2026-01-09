Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat! Soğuk havalarda evinizi daha sıcak tutmak için uygulayabileceğiniz ekonomik yöntemler

        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat! Soğuk havalarda evinizi daha sıcak tutmak için uygulayabileceğiniz ekonomik yöntemler

        Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artırırken, artan enerji fiyatları da evlerde ısınmayı önemli bir gündem maddesi haline getirdi. Uzmanlar, yüksek faturalarla karşılaşmadan evleri sıcak tutmanın mümkün olduğunu söylüyor. Küçük dokunuşlarla büyük tasarruf sağlanabiliyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 08:46 Güncelleme: 09.01.2026 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Havaların soğumasıyla birlikte evlerde ısınma ihtiyacı artarken, yükselen enerji maliyetleri de hane bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Uzmanlar, yüksek faturalarla karşılaşmamak için küçük ama etkili önlemlerin büyük fark yaratabileceğini belirtiyor. Doğru yöntemler uygulandığında hem evin daha sıcak tutulması hem de enerji tasarrufu sağlanması mümkün!

        2

        ISI KAYBINI AZALTMAK İÇİN YALITIM DETAYLARI

        Evin sıcaklığını korumanın en temel yolu ısı kaybını minimuma indirmekten geçiyor. Kapı ve pencere kenarlarında oluşan boşluklar, sıcak havanın dışarı kaçmasına neden olabiliyor.

        3

        Bu alanlarda kullanılacak fitil bantlar veya kapı altı rüzgâr kesiciler, düşük maliyetle etkili bir çözüm sunuyor. Ayrıca kalın perdeler, özellikle akşam saatlerinde pencere kaynaklı ısı kaybını ciddi oranda azaltabiliyor.

        4

        PERDE, HALI VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ETKİSİ

        Zemin ve duvarlardan gelen soğuğu engellemek için halı kullanımı oldukça önemli. Özellikle çıplak zeminlerde halı serilmesi, ortamın daha sıcak hissedilmesini sağlıyor.

        5

        Koltuk şalları, battaniyeler ve yünlü tekstil ürünleri de hem dekoratif hem de işlevsel bir rol üstleniyor. Uzmanlar, pamuklu ve yünlü kumaşların ısıyı daha iyi tuttuğunu vurguluyor.

        6

        PETEKLERİN VERİMLİ KULLANILMASI

        Isınma sistemlerinden maksimum verim almak için peteklerin önü kesinlikle kapatılmamalı. Mobilyalar veya uzun perdeler, sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyebilir.

        7

        Peteklerin arkasına yerleştirilecek alüminyum folyo benzeri yansıtıcı paneller ise ısının duvara değil odaya yönlenmesini sağlar. Bu basit yöntemle ısınma süresi kısalırken enerji tüketimi de azalır.

        8

        GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARLA SICAKLIK KORUMA

        Gündüz saatlerinde güneş alan pencerelerin perdelerini açmak, doğal ısıdan faydalanmayı sağlar. Akşamları ise perdeleri kapatarak içerideki sıcaklığın korunması önerilir.

        9

        Oda kapılarının kapalı tutulması, ısının evin geneline kontrolsüz şekilde dağılmasını önler. Ayrıca ev içinde kalın giyinmek, termostat ayarını düşürerek tasarruf edilmesine yardımcı olabilir.

        10

        KÜÇÜK DOKUNUŞLAR, BÜYÜK TASARRUF

        Uzmanlara göre evin tamamını daha fazla ısıtmak yerine, sık kullanılan alanlara odaklanmak hem konforu artırıyor hem de faturaları düşürüyor. Basit önlemlerle hem sıcak bir yaşam alanı oluşturmak hem de bütçeyi korumak mümkün.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Üçü de birbirine ateş açtı! 'Meksika açmazı!'
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        Altın ve kıymetli maden ticaretine yönelik operasyon
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!