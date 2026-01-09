Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Güneşli 9° Ankara Karlı 4° İzmir Güneşli 13° Antalya Güneşli 13° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Karlı 4° Adana Parçalı bulutlu 15° Diyarbakır Yağmurlu 3° Gaziantep Yağmurlu 5° Ağrı Karlı 0°

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.