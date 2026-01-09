Meteoroloji'den 27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 27 il için sarı kodlu alarm verildi. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
oğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.