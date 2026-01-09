Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak - 9 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 27 il için sarı kodlu alarm verildi. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 07:48 Güncelleme: 09.01.2026 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 13°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Parçalı bulutlu 15°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Karlı

        Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç) ile Hatay, Osmaniye ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        oğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çifte cinayetin şüphelisi, kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Trafik cezaları artıyor
        Trafik cezaları artıyor
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        Bursa'da fırtına bir can aldı
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Motosiklet kasklarında ek vergi kalktı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!