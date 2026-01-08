Habertürk
        Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 08.01.2026 - 18:09 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:49
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dev derbinin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

        İki takım arasında oynanacak final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

        4. KEZ G.SARAY - F.BAHÇE DERBİSİNİ YÖNETECEK

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 4. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

        Halil Umut Meler'in yönettiği derbiler şöyle:

        23.02.2020: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

        21.11.2021: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

        08.01.2023: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

