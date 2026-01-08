Benfica kupada Braga'ya elendi: Mourinho'dan gece yarısı flaş karar!

Benfica ile Braga, Portekiz Lig Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Braga 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Bu mağlubiyet tribündeki taraftarları öfkelendirirken, Mourinho Portekiz Kupası'nda oynanacak Porto maçı öncesi aldığı kararı duyurdu.

Karşılaşma sonrası kimsenin eve gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağına söyleyen Mourinho çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

TÜRK FUTBOLU İLE ÖRNEK VERDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden verdiği örneklerle yorumladı.

Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

"HİÇ UYUYAMAMALARINI DİLİYORUM"

Braga karşılaşması sonrası kimsenin evlerine gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağını belirten Mourinho, "Bugün, final oynayacağımızı düşünerek eve dönmüyoruz ve tesislere gidiyoruz. Oyuncular tesislerde kalacak, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ancak cumartesi günü maç yok. Cumartesi final olmadığı için bir sonraki maçımız önümüzdeki çarşamba Porto ile olacak. Tesislere vardığımızda herkes kendi odasına çekilecek. Oyuncuların benim kadar iyi uyumasını diliyorum; yani hiç uyumamalarını. Onlara dilediğim şey bu. Uyumamalarını ve benim düşüneceğim gibi çok düşünmelerini istiyorum" dedi.