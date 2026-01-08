Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Benfica kupada Braga'ya elendi: Mourinho'dan gece yarısı flaş karar! - Futbol Haberleri

        Benfica kupada Braga'ya elendi: Mourinho'dan gece yarısı flaş karar!

        Fenerbahçe'de görevine son verildikten günler sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde Braga'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Tribünlerin ıslıkladığı Benfica'da büyük yıkım yaşanırken, Mourinho karşılaşmanın ardından aldığı çarpıcı kararı duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Benfica ile Braga, Portekiz Lig Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Dr. Magalhaes Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Braga 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

        Bu mağlubiyet tribündeki taraftarları öfkelendirirken, Mourinho Portekiz Kupası'nda oynanacak Porto maçı öncesi aldığı kararı duyurdu.

        Karşılaşma sonrası kimsenin eve gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağına söyleyen Mourinho çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

        TÜRK FUTBOLU İLE ÖRNEK VERDİ

        Tecrübeli çalıştırıcı, mağlubiyeti Türk futbolu üzerinden verdiği örneklerle yorumladı.

        Mourinho, "Türk futbolunda eleştirdiğim bir şey vardı. Bu durumu şimdi Portekiz futbolunda da yaşıyorum. Hatta rutin haline geldi. Kalecilerin futbola, oyuna hiç saygısı yok. Tempoyu düşürüyorlar. Zaman geçiriyorlar. Portekiz'deki kaleciler de tedavi olacağı zaman oyunun istediği kadar duracağını iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "HİÇ UYUYAMAMALARINI DİLİYORUM"

        Braga karşılaşması sonrası kimsenin evlerine gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağını belirten Mourinho, "Bugün, final oynayacağımızı düşünerek eve dönmüyoruz ve tesislere gidiyoruz. Oyuncular tesislerde kalacak, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ancak cumartesi günü maç yok. Cumartesi final olmadığı için bir sonraki maçımız önümüzdeki çarşamba Porto ile olacak. Tesislere vardığımızda herkes kendi odasına çekilecek. Oyuncuların benim kadar iyi uyumasını diliyorum; yani hiç uyumamalarını. Onlara dilediğim şey bu. Uyumamalarını ve benim düşüneceğim gibi çok düşünmelerini istiyorum" dedi.

        "MONOLOG BANA GÖRE DEĞİL"

        62 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın, soyunma odasında yaşanmayan şeyi yapmaya başlayacağız; konuşacağız. Soyunma odasında bir monolog vardı ve monolog bana göre değil. Ben oyuncularımla diyalog kurmayı severim. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

        BERABERE KALIP, KAZANDIK DEMİŞTİ

        Portekiz futbolunun bir numarası Liga Portugal'da da Braga ile Benfica karşı karşıya gelmişti.

        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri! Haberi Görüntüle

        Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Benfica, Porto'nun 10 puan gerisine düşmüştü.

        Maç sonucu 2-2 olmasına rağmen kazandıklarını iddia eden Portekizli teknik direktör "Braga'yı burada 3-2 yenmek harika bir sonuç. Golümüz temizdi, harika bir zaferdi!" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çifte cinayetin şüphelisi, kız kardeşlerden biriyle dini nikahlıymış

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde evlerinde silahla vurularak öldürülen Sümeyye Khaled Abira (41) ile ablası Süheyla Özdaş'ın (44) cinayet şüphelisinin, kardeşlerden Khaled'in dini nikahla birlikte yaşadığı M.B. (59) olduğu ortaya çıktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"