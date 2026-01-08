Açık Ve Net - 5 Ocak 2026 (Trump Tehdit Etti: Kolombiya'dan Grönland'a, Sıradaki Kim Olacak?

Maduro New York'ta hakim karşısında: süreç nasıl işleyecek? Maduro suçlamaları reddetti: Yargı süreci hangi aşamada? New York'ta ilk duruşma: Maduro'nun iddiaları nasıl değerlendirilecek? Mahkemeye helikopterle götürülen Maduro için bir sonraki adım ne? ABD iddialarını kanıtlayabilecek mi? Açık ve Net'te Sena Alkan sordu; Gazeteci Can Özçelik, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Güney Dakota Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Evren Çelik Wiltse, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek ve Gazi Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.