ABD Başkanı Donald Trump ın, L&uuml;bnan a saldırı i&ccedil;in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ya yeşil ışık yaktığı &ouml;ne s&uuml;r&uuml;ld&uuml;. İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump ın, Hizbullah ın silahlarını teslim etmeye yanaşmamasının ardından Netanyahu ya saldırı i&ccedil;in yeşil ışık yaktığını iddia etti. KAN da yer alan haberde, Başbakan Netanyahu, L&uuml;bnan a saldırı i&ccedil;in Trump ın kendilerine yeşil ışık yaktığını kabinesindeki bakanlara iletti. Trump, Hizbullah ın silahsızlanmayı reddetmesi &uuml;zerine L&uuml;bnan a y&ouml;nelik saldırıya yeşil ışık yaktı. ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili ABD den hen&uuml;z bir a&ccedil;ıklama yapılmadı. İsrail, Ekim 2023 te L&uuml;bnan a y&ouml;nelik saldırı başlatmış, Eyl&uuml;l 2024 te bu saldırı geniş &ccedil;aplı savaşa d&ouml;n&uuml;şm&uuml;şt&uuml;. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. L&uuml;bnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti. İsrail, L&uuml;bnan da 8 Ekim 2023 ten sonra ele ge&ccedil;irdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı b&ouml;lgelerdeki varlığını da s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında L&uuml;bnan a d&uuml;zenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını a&ccedil;ıklamıştı.