        Ahmet Yaşar: Uzun vadede BES'ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok

        Ahmet Yaşar: Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) piyasalarda stabiliteyi sağladığına dikkat çekerek "BES'i sadece devlet katkısı ile değerlendiremeyiz. Mevcut haliyle yüzde 20'lik katkı da çok değerli. BES fonlarının son 5 yıldaki getirisi yüzde 827. Altının dışındaki hiçbir enstrümanın yanına yaklaşamadığı bir rakam. Uzun dönemli bakıldığında şu anda BES'ten daha iyi bir enstrüman yok" diye konuştu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uzun vadede BES'ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trafik ve kasko sigortasına değinen Yaşar, trafik sigortasına en çok dar gelirlilerin ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bir hasar gerçekleştiğinde onu tazmin etmekte zorlanacak kesimlerin sigortaya daha çok ihtiyaçları var” dedi.

        ‘TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 12 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ’

        Oto sigortalarında yedek parça, işçilik, araç bedelindeki artışlar ile asgari ücret olduğunun altını çizen Yaşar, şunları kaydetti: “Sigorta şirketleri bu maliyetler ile başabaş noktasına gelinmesine de razı. 2026’da trafik sigortasında yüzde 12-13’lük artış olacağını tahmin ediyoruz. Kaskoda rekabetin süreceğini düşünüyoruz.”

