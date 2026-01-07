Ahmet Yaşar: Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok

Trafik ve kasko sigortasına değinen Yaşar, trafik sigortasına en çok dar gelirlilerin ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bir hasar gerçekleştiğinde onu tazmin etmekte zorlanacak kesimlerin sigortaya daha çok ihtiyaçları var” dedi.

‘TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 12 ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ’

Oto sigortalarında yedek parça, işçilik, araç bedelindeki artışlar ile asgari ücret olduğunun altını çizen Yaşar, şunları kaydetti: “Sigorta şirketleri bu maliyetler ile başabaş noktasına gelinmesine de razı. 2026’da trafik sigortasında yüzde 12-13’lük artış olacağını tahmin ediyoruz. Kaskoda rekabetin süreceğini düşünüyoruz.”