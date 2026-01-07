Habertürk
Habertürk
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!

        Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren İstanbul'da şiddet fırtına ile birlikte sağanak beklendiğini duyurdu. Fırtınanın kuvvetinin saatte 90 km'ye çıkacağı belirtilirken, sıcaklığın 8-10 derece düşeceği bildirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 14:39 Güncelleme: 07.01.2026 - 15:44
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM, İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde, 22.00'den itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

        SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK

        Sıcaklıkların, perşembe günü itibariyle 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi. Açıklamada, fırtına, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında da bulunuldu.

        İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

        İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ

        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA

        Öte yandan İHA'daki habere göre yayınlanan meteorolojik uyarı raporunda; Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce illerinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi.

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu

        Metrobüs şoförü, lodosta 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçmeye çalışan motosikletlilere kalkan oldu.

