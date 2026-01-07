AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!

AKOM, İstanbul için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde, 22.00'den itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıkların, perşembe günü itibariyle 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi. Açıklamada, fırtına, sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında da bulunuldu.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 15 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-4 derece altında, 16-23 Ocak tarihleri arasında ise normallerin 1-3 derece üzerinde seyretmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA

Öte yandan İHA'daki habere göre yayınlanan meteorolojik uyarı raporunda; Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce illerinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde ise fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi.