Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 1 Ocak'ta İstanbul'da birçok ilçede görülen kar yağışının ardından mega kentin kar beklediği tarihi açıkladı. Öztel, "11 Ocak Pazar gecesinden itibaren ise bu kez İstanbul'a da bir miktar kar getirebilecek 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak'ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir" dedi

        Giriş: 05.01.2026 - 15:50 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde bir hafta boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklıkları değerlendirdi:

        "Türkiye’de rüzgar, son iki gündür batı kıyılarında fırtınaya dönerek hayatı olumsuz etkiledi, hava durumunda öne çıkan bu tehlikeli rüzgar fırtınası oldu. Lodostan gelen kuvvetli esinti hala sürüyor ama şiddeti zayıflıyor.

        Yukarı seviye rüzgarları da güneybatıdan esince peşinde Akdeniz’in havasını taşıyor ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere, hava ısınıyor. Gökyüzü Ege ve Marmara ile Doğu Anadolu’da bulutlu, İstanbul-Çanakkale-İzmir hattında bugün yer yer zayıf yağmur görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 15 ila 19°C’lerde seyrediyor.

        REKLAM

        Ankara haftaya bulutlu bir günle başladı ama güneş de yüzünü gösteriyor. Kuvvetli ayaz, yerini ılık havaya bıraktı. Başkent 3 gün boyunca gündüzleri 11-13°C’lerde seyredecek, gece sıcaklıkları ise 0°C civarında kalıyor.

        İzmir’de ve güneyindeki çoğu merkezde lodostan esen rüzgarla birlikte bir miktar yağmur geliyor. Hava sıcaklıkları haftanın ilk 3 günü İzmir’de 17-18°C kadar, Muğla’da ise hava daha soğuk, gündüz 12-13°C’ler var.

        YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

        Bu haftanın önemli hava olayları 8 Ocak Perşembe başlıyor, Türkiye genelini etkileyecek yeni bir yağışlı havanın etkisine girmek üzereyiz. Batı ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarla birlikte perşembe günü Ege, Marmara, İç Anadolu’nun Ankara dahil batısı, Batı Karadeniz ve Antalya-Mersin çevreleri yağmurlu havanın etkisine girecek.

        Bu yağmurlar Ege’nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak halinde olabilir. İzmir’de benzer şekilde perşembe günü kuvvetli yağacak görünüyor. Bu yağışlar sırasında ilçelerde su baskınları ve caddelerde gölleşme etkisi görülebilir.

        REKLAM

        Ege Bölgesi için son zamanların en doyurucu yağmurları geliyor. Baraj havzalarına gözle görülür katkı yapacak yağışlardan biri olma potansiyeli var, fakat bu kuvvetli yağışlara sosyal hayatta hazır olmakta da yarar var.

        BURSA'YA KAR YAĞABİLİR

        İstanbul’da 6 Ocak Salı günü sabah-öğlen arası zayıf yağmur görülebilir, çarşamba parçalı bulutlu ve yine ılık bir havanın ardından 8 Ocak Perşembe günü Marmara’daki tüm kentler ile İstanbul’da da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların neredeyse hepsi yağmur şeklinde fakat Bursa yükseklerine yine kar yağabilir.

        9 OCAK'TA SICAKLIK SIFIRA DÜŞÜYOR

        9 Ocak Cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden gelen soğuk cephenin etkisiyle hava sıcaklıkları yeniden 0°C’lere doğru inecek. Geçtiğimiz hafta gibi metre ile ölçülen miktarda kar beklemiyoruz fakat yine de çoğu merkezde birkaç santimetre yeni kar yağabilir.

        Yüksek kesimlerde bu miktarların birkaç katı kadar yağacaktır. 10 Ocak Cumartesi bu hızlı ama kuvvetli yağışlar kesilecek görünüyor. Bu süreçte batı bölgelerin neredeyse tamamı kuvvetli yağmur, batının yüksekleri zayıf kar ve Anadolu yükseklerinde orta kuvvette, merkezlerde zayıf kar şeklinde, Türkiye haritasına yayılan yağışlar olacak.

        REKLAM

        11 OCAK'TAN SONRA İSTANBUL'A KAR GELEBİLİR

        11 Ocak Pazar gecesinden itibaren ise bu kez İstanbul’a da bir miktar kar getirebilecek 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir.

        Bu durum yine batı kıyılarında en azından 2-3 gün kalıcı bir kar örtüsü görmemize engel olur. İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali var, fakat kısa ömürlü olacak görünüyor. Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir.

        Ayrıca uzun vadeli tahminlerde kendine yer bulan soğuklar var, Ocak ayının son haftasında ve Şubat başlarında yine kar yağışlı günlerimiz olabilir. Durumu yakından takip edip sonraki güncellemede görüşmek dileğiyle."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de pembe yunuslar görüldü

        İzmir Karaburun açıklarında gerçekleşen yunus göçü,  unutulmaz bir manzaraya sahne oldu. Sürünün içinde, dünyada çok nadir rastlanan pembe yunusların da görülmesi büyük heyecan yarattı.

        #istanbul kar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar