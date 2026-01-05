İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde bir hafta boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklıkları değerlendirdi:

"Türkiye’de rüzgar, son iki gündür batı kıyılarında fırtınaya dönerek hayatı olumsuz etkiledi, hava durumunda öne çıkan bu tehlikeli rüzgar fırtınası oldu. Lodostan gelen kuvvetli esinti hala sürüyor ama şiddeti zayıflıyor.

Yukarı seviye rüzgarları da güneybatıdan esince peşinde Akdeniz’in havasını taşıyor ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere, hava ısınıyor. Gökyüzü Ege ve Marmara ile Doğu Anadolu’da bulutlu, İstanbul-Çanakkale-İzmir hattında bugün yer yer zayıf yağmur görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 15 ila 19°C’lerde seyrediyor.

REKLAM

Ankara haftaya bulutlu bir günle başladı ama güneş de yüzünü gösteriyor. Kuvvetli ayaz, yerini ılık havaya bıraktı. Başkent 3 gün boyunca gündüzleri 11-13°C’lerde seyredecek, gece sıcaklıkları ise 0°C civarında kalıyor.

İzmir’de ve güneyindeki çoğu merkezde lodostan esen rüzgarla birlikte bir miktar yağmur geliyor. Hava sıcaklıkları haftanın ilk 3 günü İzmir’de 17-18°C kadar, Muğla’da ise hava daha soğuk, gündüz 12-13°C’ler var.

YENİ YAĞIŞLI HAVA GELİYOR Bu haftanın önemli hava olayları 8 Ocak Perşembe başlıyor, Türkiye genelini etkileyecek yeni bir yağışlı havanın etkisine girmek üzereyiz. Batı ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarla birlikte perşembe günü Ege, Marmara, İç Anadolu’nun Ankara dahil batısı, Batı Karadeniz ve Antalya-Mersin çevreleri yağmurlu havanın etkisine girecek. Bu yağmurlar Ege’nin iç kesimlerinde Kütahya, Uşak, Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak halinde olabilir. İzmir’de benzer şekilde perşembe günü kuvvetli yağacak görünüyor. Bu yağışlar sırasında ilçelerde su baskınları ve caddelerde gölleşme etkisi görülebilir. REKLAM Ege Bölgesi için son zamanların en doyurucu yağmurları geliyor. Baraj havzalarına gözle görülür katkı yapacak yağışlardan biri olma potansiyeli var, fakat bu kuvvetli yağışlara sosyal hayatta hazır olmakta da yarar var. BURSA'YA KAR YAĞABİLİR İstanbul’da 6 Ocak Salı günü sabah-öğlen arası zayıf yağmur görülebilir, çarşamba parçalı bulutlu ve yine ılık bir havanın ardından 8 Ocak Perşembe günü Marmara’daki tüm kentler ile İstanbul’da da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışların neredeyse hepsi yağmur şeklinde fakat Bursa yükseklerine yine kar yağabilir.

9 OCAK'TA SICAKLIK SIFIRA DÜŞÜYOR 9 Ocak Cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden gelen soğuk cephenin etkisiyle hava sıcaklıkları yeniden 0°C’lere doğru inecek. Geçtiğimiz hafta gibi metre ile ölçülen miktarda kar beklemiyoruz fakat yine de çoğu merkezde birkaç santimetre yeni kar yağabilir. Yüksek kesimlerde bu miktarların birkaç katı kadar yağacaktır. 10 Ocak Cumartesi bu hızlı ama kuvvetli yağışlar kesilecek görünüyor. Bu süreçte batı bölgelerin neredeyse tamamı kuvvetli yağmur, batının yüksekleri zayıf kar ve Anadolu yükseklerinde orta kuvvette, merkezlerde zayıf kar şeklinde, Türkiye haritasına yayılan yağışlar olacak. REKLAM 11 OCAK'TAN SONRA İSTANBUL'A KAR GELEBİLİR 11 Ocak Pazar gecesinden itibaren ise bu kez İstanbul’a da bir miktar kar getirebilecek 2. soğuk hava dalgasının etkisine girebiliriz. 11-12 Ocak’ta üstümüzden geçmesi muhtemel soğuk cephe oldukça hızlı ve tipi şeklinde kar yağışlarını bırakıp 1 gün bitmeden ayrılabilir. Bu durum yine batı kıyılarında en azından 2-3 gün kalıcı bir kar örtüsü görmemize engel olur. İstanbul başta olmak üzere sıkı bir kar yağışı ihtimali var, fakat kısa ömürlü olacak görünüyor. Bu durum değişebilir ve Avrupa üstünden doğuya koşarcasına gelecek alçak basınç alanı, beklentilerden fazla kar bırakabilir.