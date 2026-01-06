Habertürk
        Sosyal konuta en çok başvuru İstanbul'dan - İş-Yaşam Haberleri

        Sosyal konuta en çok başvuru İstanbul'dan

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinde en çok başvurunun 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'dan yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 06.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:31
        En çok başvuru İstanbul'dan
        Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurularının geçerli sayıldığını açıkladı. Kurum, 18 bin 99 hak sahibinin netleştiğini belirterek başvuru sayılarına ilişkin bilgi verdi.

        “EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL’DAN YAPILDI”

        Projeye en çok başvurunun 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan yapıldığını belirten Kurum, Ankara’dan 287 bin 094 ve İzmir’den 221 bin 921 başvuru yapıldığını kaydetti.

        “KONUTLARIMIZIN İNŞA SÜRECİNE BAŞLAYACAĞIZ”

        Kura çekimlerinin 29 Aralıkta başladığını hatırlatan Bakan Kurum, "Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Adana'ya göktaşı düştü

        Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi

