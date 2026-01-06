Ayşegül 8. sınıfa gidiyordu... Üç kişinin katili tutuklandı!
Eskişehir'de, başka bir sürücüyle yarışırken, tramvaydan inip yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Eray Akyol, 14 yaşındaki Ayşegül Seliti ile 21 yaşındaki Samiye Saygı'ya otomobiliyle çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı
Eskişehir'de yürek yakan kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75’inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda meydana geldi.
ÜÇ KİŞİYE OTOMOBİLLE ÇARPTI
DHA'daki habere göre Muhammed Demir yönetimindeki otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı’ya (21) çarptı.Ayşegül Seliti, 14 yaşında hayata veda etti.
HEPSİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Bölgeden hızla uzaklaşan Demir, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobilini bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.Samiye Saygı, 21 yaşında yaşamını yitirdi.
SAATLER SONRA YAKALANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada otomobil sürücüsü Muhammed Demir’in yanındaki arkadaşlarıyla birlikte başka bir araçla kaçtığı ve aynı mahalledeki bir evde saklandığı tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Olaydan saatler sonra Demir polis tarafından yakalanırken, yanındaki arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı.
AYŞEGÜL 8. SINIFA GİDİYORDU
Muhammed Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Ölen 3 kişiden Eskişehir Şehir Hastanesi sterilizasyon bölümünde çalışan Samiye Saygı’nın Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi’nde, Eray Akyol’un ise kent merkezindeki Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8’inci sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti’nin ise yarın defnedileceği bildirildi.
ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEK BIRAKTI
Ayşegül Seliti’nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları Seliti’nin sınıfındaki sırasına fotoğrafı ile çiçekler bıraktı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Demir ise savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.