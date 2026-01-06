Spor yazarları Galatasaray'ın Süper Kupa'daki Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray'ın performansını yorumladı. İşte yazarların yorumları...
"FUTBOL KALİTE İSTİYOR"
Erman Toroğlu: "Galatasaray kadro olarak Trabzon'dan daha iyi. Trabzon bir şeyleri daha yeni yeni yapmaya başlamış. O da son 3-4 yıla göre daha iyi. İdeal mi? Hayır. Henüz emekliyorlar. Galatasaray çok mu iyi? Ona da hayır. Bir olay vardır bunu hiç unutmayın; hayatta bir hata yaparsınız, ona kabul ama aynı hatayı iki kere yaparsanız bu kabul olmaz. Dün gece Trabzon defansı aynı hatayı iki kere yaptı. İlkinde Galatasaraylı iki oyuncu birbirleriyle çarpıştıkları için gol olmadı. Ama daha sonra aynı pozisyonda bu sefer Barış Alper golü çaktı. Galatasaray'ın attığı ikinci golde aslan payı Icardi'nin. Futbol oyunu kalite istiyor. Örneğin Barış Alper'in maçın en net pozisyonundaki vuruş tekniğine bakın. Aynısı Icardi'ye gelse ne olurdu? Net söylüyorum, gol olurdu." [Sözcü]
"GALATASARAY RAHAT KAZANDI"
Ercan Taner: "Galatasaray, Torreira ve Lemina gibi orta sahanın sigortaları olmadan da iyi pres yapabildiğini gösterdi. Sol kanatta Barış, Trabzonspor savunmasını ilk devre boyunca yıpratmıştı. Sallai'nin yüksek topuna da iyi vuran Barış golü atarken, ilk yarının en başarılı ismi oldu. Galatasaray orta saha çizgisine yakın oynayan savunmasıyla iyi alan daraltıyor. İlkay ve Sara 45 dakika boyunca uyumlu gözüktüler. İkinci gole kadar oyunda etkinliğini hissettiremeyen Icardi, Eren'e çok klas bir asist yaptı. İkinci gol Galatasaray için büyük avantaj oldu. İlkay'ın oyun gücü düşünce Torreira değişikliği kaçınılmaz oldu. Büyük usta Sane yine mükemmel bir gol hazırladı. Yunus'a adeta 'al da at' dedi. Maç tamamen Galatasaray'ın kontrolüne geçmişti. Icardi dördüncü golü çok kolay attı. Okan Buruk'un öğrencileri dün akşam rahat bir galibiyete imza attılar ve Süper Kupa'da finale yükseldiler." [Sözcü]
"G.SARAY İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Zeki Uzundurukan: "Galatasaray çok iyi oynadı. Icardi'nin maçı gol ve asistle tamamlaması, Cimbom adına çok değerli! Galatasaray'ı tebrik ederim! Galatasaray taraftarını da! Eksi 5 derece hissedilen buz gibi bir havada tribünleri doldurup, takımlarına verdikleri destek için!" [Fotomaç]
"GALATASARAY PİLİNİ DOLDURMUŞ"
Bülent Timurlenk: "Dün G.Saray'ın set hücumlarında Torreira'nın sezon boyunca yaptıklarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. O artık bu takımın 6 değil 8 numarası. Buruk'un da Frattesi gibi bir hücumcu orta saha yerine sert bir 6 numara arayışında olduğu ortada. Sakatlıktan dönen Uğurcan'ın iki yarıda da birer çok net kurtarışının olduğunun da altını çizmek lazım. Cumartesi, Aslan'ın rakibi kim olacak, muhtemelen Fenerbahçe. Ardından kupada Fethiye ve ligde Antep sınavları. A. Madrid maçına kadar vitesi yükseltmek için Okan Buruk ve öğrencilerinin önünde güzel bir otoban var. Bu kez pilin yüzde 10'da olmadığı kesin." [Sabah]
"GALATASARAY HER KUPAYA TALİPTİR"
Levent Tüzemen: "Galatasaray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Bir yerde kupa varsa Galatasaray o kupaya her zaman talip olur. Gaziantep'in dondurucu soğuğunda Trabzonspor'a karşı Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı." [Sabah]
"YÜKSEK TEMPOYA ÇIKMADAN..."
Ömer Üründül: "Galatasaray, Gaziantep'te 90 dakika boyunca yüksek tempoya çıkmadan farklı bir galibiyet aldı. İlk yarıda oyunu tamamen domine ettiler. Rakibi oldukça zorladılar. İki de gol buldular. Galatasaray ikinci yarıya iki farklı skorun da rahatlığı ile biraz durgun başladı. Ve Trabzonspor'un farkı bire indiren golü geldi. Okan Buruk herhangi bir tehlike altına girmeyeyim diye hemen kulübeden Torreira hamlesini yaptı. Daha sonra hamleler geldiği gibi 2 gol daha attılar. Sonuçta Galatasaray istenilen neticeyle sahadan ayrıldı" [Sabah]
"TRABZONSPOR'U EZDİ GEÇTİ"
Ahmet Çakar: "G.Saray zaman zaman tempoyu düşürse de Trabzonspor'u ezdi geçti. Bazı oyuncular ne kadar kötü oynasalar da her an sonucu değiştirebilecek yüksek kaliteye sahipler. Dün mesela Sane çok iyi oynadı, gol attırdı, müthiş hareketliydi. Sara da öyle. Yaptığı asistler sonuç getirmese de çok etkili bir oyuncu. Eren uzun bir süreden sonra sahalara döndü, çıkana kadar da fena oynamadı." [Sabah]