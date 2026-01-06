Spor yazarları Galatasaray'ın Süper Kupa'daki Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi!

"FUTBOL KALİTE İSTİYOR"

Erman Toroğlu: "Galatasaray kadro olarak Trabzon'dan daha iyi. Trabzon bir şeyleri daha yeni yeni yapmaya başlamış. O da son 3-4 yıla göre daha iyi. İdeal mi? Hayır. Henüz emekliyorlar. Galatasaray çok mu iyi? Ona da hayır. Bir olay vardır bunu hiç unutmayın; hayatta bir hata yaparsınız, ona kabul ama aynı hatayı iki kere yaparsanız bu kabul olmaz. Dün gece Trabzon defansı aynı hatayı iki kere yaptı. İlkinde Galatasaraylı iki oyuncu birbirleriyle çarpıştıkları için gol olmadı. Ama daha sonra aynı pozisyonda bu sefer Barış Alper golü çaktı. Galatasaray'ın attığı ikinci golde aslan payı Icardi'nin. Futbol oyunu kalite istiyor. Örneğin Barış Alper'in maçın en net pozisyonundaki vuruş tekniğine bakın. Aynısı Icardi'ye gelse ne olurdu? Net söylüyorum, gol olurdu." [Sözcü]