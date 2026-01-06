Antalya'da yaşayan ve araç kaplama işiyle uğraşan Yasin Taş, yılbaşı öncesi memleketi Batman'da olduğu sırada sol elinin üzerinde yer alan gül dövmesini sildirmek istedi.

YANIK OLUŞTU DERİ SU TOPLADI

İHA'da yer alan habere göre Batman'da yaptığı araştırmada bir güzellik merkezine ulaşan Taş'a, 17 Aralık tarihinde lazer ile dövme silme işleminin ilk seansı uygulandı. Birkaç gün sonra aynı güzellik merkezine giden Taş'a yapılan ikinci işlem sonrası gencin sol elinde lazer uygulaması yapılan bölgede yanık ve deride su toplaması meydana geldi.

2. DERECE YANIKLA PLASTİK CERRAHİYE GİTTİ

Güzellik merkezi görevlileri Taş'a kendisine verdikleri kremi kullanmasını, ağrı olması durumunda ise eczaneden ağrı kesici alması önerisinde bulundu. Güzellik merkezi görevlilerinin tutumu karşısında hastaneye giden gence doktorlar uygulama yapılan bölgede ikinci derece yanık meydana geldiğini belirterek, plastik cerrahiye yönlendirdi.

DERİ VE DOKU NAKLİ GEREKİYOR

Yapılan kontrollerde Taş'ın elinde meydana gelen hasarın büyük olduğu, deri ve doku nakli yapılması gerektiği belirtildi. Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinin hatalı uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Taş, firma hakkında savcılığa giderek şikayetçi olacağını belirtti.