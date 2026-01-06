ABD Başkanı Trump: Venezuela ile savaşta değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in 3 Ocak gecesi düzenlenen ABD operasyonuyla kaçırılarak New York'a getirilmesi ve çiftin hakim karşısına çıkmasının ardından NBC News'e konuştu.

ABD Başkanı Trump, NBC News'e verdiği röportajda, ülkede önümüzdeki 30 gün içinde yeni bir seçim yapılmayacağını söyledi ve Washington'un Venezuela'da daha uzun vadeli bir angajmana hazırlandığını ortaya koydu.

"Önce ülkeyi düzeltmemiz gerekiyor. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanabilmesi mümkün değil" diyen Trump, önümüzdeki bir ay içinde sandığa gidilmesi ihtimalini reddetti. "Hayır, bu bir zaman alacak. Ülkeyi yeniden sağlığına kavuşturmamız gerekiyor" dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin petrol şirketlerinin Venezuela'nın enerji altyapısını yeniden inşa etmesine yönelik bir girişimi sübvanse edebileceğini söyledi. Bu sürecin 18 aydan kısa sürebileceğini belirtti.

"Bence bundan daha kısa sürede bile yapılabilir ama çok büyük bir para gerekecek. Muazzam miktarda para harcanması gerekecek; petrol şirketleri bunu harcayacak, sonra da ya bizden ya da elde edilecek gelirle geri ödenecekler." dedi.

Trump, ABD'nin Venezuela ile savaş halinde olduğu iddialarını ise reddetti ve şöyle konuştu: "UYUŞTURUCU SATANLARLA SAVAŞTAYIZ" "Hayır, savaşta değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaştayız. Hapishanelerini, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaştayız" Yaklaşık 20 dakika süren röportajda Trump, ABD'nin Venezuela'daki rolünü denetleyecek yetkililerden oluşan bir ekip açıkladı. Bu ekipte Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Başkan Yardımcısı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance yer alıyor. "Bu herkesin dahil olduğu bir grup. Herkesin farklı bir uzmanlığı var" dedi. Ancak nihai karar merciinin kim olduğu sorulduğunda tek kelimelik bir yanıt verdi: "Ben" Trump'ın Venezuela'nın geleceğine ilişkin açıklamaları, Maduro'nun New York'ta "narko-terörizm" suçlamayla mahkemeye çıkarılmasından sadece birkaç saat sonra geldi. Maduro, cumartesi sabahının erken saatlerinde Caracas'taki bir yerleşkeden ABD özel kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanmıştı.

Maduro, suçlamaları reddederek kendisinin hala ülkenin lideri olduğunu savundu. Buna rağmen, Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez pazartesi günü yemin ederek onun halefi olarak göreve başladı. RODRIGUEZ İLE ÖNCEDEN TEMAS EDİLDİ İDDİALARINI YALANLADI Trump, Rodríguez'in ABD'li yetkililerle iş birliği yaptığını söyledi ancak Maduro'nun devrilmesinden önce iki taraf arasında herhangi bir temas olduğu iddialarını reddetti. "Hayır, öyle bir şey yok" diyen Trump, Rodríguez'e yönelik mevcut yaptırımların sürdürülüp sürdürülmeyeceği ya da kaldırılıp kaldırılmayacağına yakında karar verileceğini ekledi. Venezuela'da herhangi bir yetkiliyle Maduro'nun görevden alınmasına yönelik bir anlaşma yapılıp yapılmadığı sorulduğunda ise Trump, "Evet, çünkü birçok kişi anlaşma yapmak istiyordu ama biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik" dedi ve bunun Maduro'nun yakın çevresinin yardımı olmadan gerçekleştirildiğini vurguladı. Trump, Rodríguez ile doğrudan konuşup konuşmadığını söylemekten kaçındı ancak Rubio'nun "akıcı İspanyolca konuştuğunu" ve aralarındaki ilişkinin "çok güçlü" olduğunu ifade etti.