        Haberler Dünya Nicolas Maduro, hâkim karşısına çıkarıldı | Dış Haberler

        Nicolas Maduro, hâkim karşısına çıkarıldı

        ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Maduro, New York'ta helikopterle mahkemeye götürüldü. Maduro'nun helikoptere götürülürken sekerek yürüdüğü kameralara yansıdı. Hâkim karşısına çıkarılan Maduro, kendisini "bir savaş esiri" olarak gördüğünü ve Caracas'tan kaçırıldığını dile getirdi. Maduro, kendisine yönetilen tüm suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşmanın 17 Mart tarihinde olmasına karar verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:47 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:01
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        New York kentinde, Brooklyn'deki bir hapishanede, günde 23 saat hücre hapsinde tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü.

        Hâkim karşısına çıkarılan Nicolas Maduro, "Ben Venezuela Devlet Başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım." diye konuştu.

        Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu ile ilgili olanlar dâhil, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

        Maduro ayrıca, "Ben, masumum ve düzgün bir adamım. Ben, bir devlet başkanıyım." ifadelerini kullandı.

        Yaklaşık yarım saat süren duruşma sona ererken, yargıç, bir sonraki duruşmanın 17 Mart tarihinde olacağını bildirdi.

        Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD ordusu tarafından düzenlenen bir baskın neticesinde alıkonularak, başkent Caracas'tan New York'a getirilmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'yu uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçlamıştı.

        Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiya'nın FARC isyancıları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi şiddet gruplarıyla ortaklık kuran bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.

        Maduro, tüm suçlamaları uzun süredir reddediyor ve bunların Venezuela'nın petrolüne yönelik emperyalist planların bir maskesi olduğunu söylüyor.

