Nicolas Maduro, hâkim karşısına çıkarıldı

New York kentinde, Brooklyn'deki bir hapishanede, günde 23 saat hücre hapsinde tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle mahkemeye götürüldü.

Hâkim karşısına çıkarılan Nicolas Maduro, "Ben Venezuela Devlet Başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım." diye konuştu.

Maduro ve eşi Cilia Flores, uyuşturucu ile ilgili olanlar dâhil, kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Maduro ayrıca, "Ben, masumum ve düzgün bir adamım. Ben, bir devlet başkanıyım." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım saat süren duruşma sona ererken, yargıç, bir sonraki duruşmanın 17 Mart tarihinde olacağını bildirdi.

Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD ordusu tarafından düzenlenen bir baskın neticesinde alıkonularak, başkent Caracas'tan New York'a getirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'yu uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçlamıştı.

Maduro, Meksika'nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiya'nın FARC isyancıları ve Venezuela'nın Tren de Aragua çetesi gibi şiddet gruplarıyla ortaklık kuran bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.