        Akıllara The Economist'in kapağı geldi: Kehanet gerçek mi oldu?

        Akıllara The Economist'in kapağı geldi: Kehanet gerçek mi oldu?

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD ordusu tarafından düzenlenen bir operasyon sonucu alıkonulması, akıllara, The Economist dergisinin 2026 yılı kapağını getirdi. Dergi, 2026 yılında takip edilmesi gereken ana konuları bir kapak ile betimlerken, bir detay dikkat çekti. Kapakta yer alan kelepçelenmiş sıkılı yumruk, Nicolas Maduro'nun selamını anımsattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 21:45 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:34
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Her yılın sonunda yayımladığı kapaklar ile dikkat çeken The Economist dergisi, 2026 yılı için öngörülerini yansıtan kapağını yayımlamıştı.

        Belli semboller yoluyla yaşanması muhtemel konuları resmeden The Economist dergisinin 2026 yılı kapağındaki bir detay akıllara Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu getirdi.

        Kapakta yer alan kelepçelenmiş sıkılı yumruk, ABD Ordusunun düzenlediği bir baskın ile alıkonulan ve New York'ta hâkim karşısına çıkarılan Nicolas Maduro'nun mitinglerde verdiği selamı anımsattı.

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından uyuşturucu trafiğini yönetmekle suçlanan Maduro ve eşi Cilia Flores ABD tarafından alıkonulmuştu.

        Maduro'nun kelepçelenmiş hâlde uçaktan indirildiği anlar canlı olarak yayınlanmıştı.

        Hâkim karşısına çıkarılan Maduro ve eşi kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        *Fotoğraflar: Associated Press, temsilidir

        Tır mopete böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Afyonkarahisar'da tırın mopete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. (IHA)

        #Maduro
        #the economist
