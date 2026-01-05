Habertürk
        Kira borcu biriken Mickey Rourke için bağış kampanyası

        Kira borcu biriken Mickey Rourke için bağış kampanyası

        Kira borcu biriktiği için evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Mickey Rourke'a yardım kampanyası başlatıldı. Bir dönemin en karizmatik oyuncularından biri olan Rourke'un düştüğü durum, hayranlarını bir hayli üzdü

        Giriş: 05.01.2026 - 12:09 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:09
        Mickey Rourke, kira borcu nedeniyle evden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Önceki gün evinin kapısında görüntülenen ve her zamanki havalı halinden çok uzak, bakımsız olmasıyla dikkat çeken 73 yaşındaki oyuncu, zor durumdan kurtulmak için bağış kampanyası başlattı.

        Oyuncu ve eski güreşçiye 59 bin 100 dolarlık birikmiş kira borcunu ödemesi veya Los Angeles'taki evini 3 gün içinde boşaltması için bir ihtarname gönderildiği öğrenilmişti. Şimdi internet üzerinden yardım fonu açılarak, birikmiş kira miktarının toplanması amaçlanıyor.

        İnternet üzerinden bağış kampanyasını, Mickey Rourke'un arkadaşı Liya-Joelle Jones'un dün başlattığı öğrenildi. "Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin" başlıklı 'GoFundMe' hesabı kampanyasının 100 bin dolarlık bir bağış toplama hedefi bulunuyor. Hesap açıldıktan sonra ilk 6 saat içinde 1.500 dolar para toplandı.

        "MALİ ZORLUKLA BOĞUŞUYOR"

        Bağış kampanyasının metninde, "Mickey Rourke şu anda çok zor ve acil bir durumla karşı karşıya. Evinden çıkarılma riski var. Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez. Mickey, çalışmaları ve hayatı boyunca verdiği her şeye rağmen, şu anda evini riske atan zorlu bir mali durumla boğuşuyor" denildi.

        Mickey Rourke, Hollywood'un yüksek kaşeli oyuncularından biriydi.
        Mickey Rourke, Hollywood'un yüksek kaşeli oyuncularından biriydi.
        Açıklamada ayrıca kampanyanın, "evle ilgili acil masrafları karşılamak ve tahliyeyi önlemek için Mickey'nin izniyle oluşturulduğu" belirtildi.

        '9½ Hafta', 'Vahşi Orkide', 'Homeboy' gibi filmlerde rol alan Mickey Rourke, profesyonel olarak hem güreş hem de boksla ilgilendi. 2009 yılında 'Güreşçi' isimli filmde rol aldı ve bu filmle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Altın Küre, BAFTA ve Bağımsız Ruh Ödülleri'ni kazandı.

