Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
Mersin'de, uzman çavuş oğlunu karşılamaya giden babanın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada sürücü 60 yaşındaki Hacı Mehmet Sümbül ile gelini 31 yaşındaki Handenur Sümbül hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza, dün öğle saatlerinde Pozantı Otoyolu Karayayla mevkiinde meydana geldi. Uzman çavuş olan oğlunu karşılamak için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na giden Hacı Mehmet Sümbül (60) yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak otoyol köprüsünden düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Hacı Mehmet Sümbül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan Hacı Mehmet Sümbül'ün gelini Handenur Sümbül (31), Mehmet Hüseyin Sümbül, Zehra Sümbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı.
GELİNİ DE KURTARILAMADI
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Handenur Sümbül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Hacı Mehmet ve Handenur Sümbül'ün cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.