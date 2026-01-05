Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler... - Galatasaray Haberleri

        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler...

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da birçok eksik bulunurken, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, sahalara geri dönecek. İşte dev randevuda muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 09:35 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk futbolunun iki büyük çınarı Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçına çıkacak. Gaziantep Stadı'ndaki maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Bu karşılaşmayı kazanan ekip Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

        2

        YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

        3

        GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ile Yusuf Demir de maç kadrosunda yoklar.

        4

        EREN ELMALI DÖNÜYOR

        Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor.

        Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

        Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

        5

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

        Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu.

        Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

        Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 1965-1966, 1968-1969, 1971-1972, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

        6

        OKAN BURUK, 2. KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYOR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında 2. kez Turkcell Süper Kupa zaferini yaşamak istiyor.

        Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, ilk kez 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı hükmen 3-0 kazanılan maçla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

        7

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

        8

        Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Zubkov, Bouchouari, Folcarelli, Ozan, Muci, Augusto, Nwakaeme (Sikan).

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu