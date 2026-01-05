Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!

        Turkcell Süper Kupa yarı finalinda Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleden galip ayrılan takım Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 09:49 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:49
        1

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

        Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakadan galip ayrılması durumunda Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının kazananıyla 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        2

        YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

        Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak.

        Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

        Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

        3

        FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.

        Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

        4

        MUSABA KADRODA OLACAK

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

        Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.

        Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.

        5

        FENERBAHÇE, 4. SÜPER KUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE

        Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

        Sarı-lacivertli ekip, daha önce bu mutluluğa 2007, 2009 ve 2014 yıllarında 3 kez ulaştı.

        Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise kupayı kaybetti.

        6

        CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

        Fenerbahçe, 1965-66'dan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 kez mutlu sona ulaştı.

        Sarı-lacivertliler, toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 yıllarında kazandı.

        Fenerbahçe, 1969-70, 1973-74, 1977-78, 1978-79, 1982-83, 1988-89 ve 1995-96 yıllarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

